Une nouvelle remontée mécanique quadruple au Mont-Orford

Selon la Corporation Ski & Golf Mont-Orford, la remontée du mont Alfred Desrochers, qui était en place depuis plus de 65 ans, était devenue désuète, trop lente et trop coûteuse à réparer.

En plus de la remontée quadruple, un tapis d'embarcation sera construit. Orford souhaite ainsi séduire les jeunes skieurs débutants et intermédiaires, ainsi que les skieurs plus âgés, avec cette nouvelle remontée.

Une annonce doit être faite mardi au Mont-Orford.

Plus de détails à venir