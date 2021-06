Aucune nouvelle infection de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine ne recensent aucun nouveau cas de COVID-19 mardi.

La région, qui dénombre deux nouvelles guérisons, compte actuellement 26 cas actifs du virus.

Par ailleurs, deux personnes sont toujours hospitalisées.

Jusqu'à maintenant, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie indique qu'un total de 2060 cas ont été recensés dans la région.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 486 cas

Bonaventure : 417 cas

Rocher-Percé : 483 cas

La Côte-de-Gaspé : 498 cas

La Haute-Gaspésie : 136 cas

Îles-de-la-Madeleine : 40 cas Source : direction régionale de la santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, a aussi annoncé mardi que les frontières de la province seront ouvertes plus tôt que prévu aux résidents vaccinés des autres provinces de l'Atlantique.

Cette réouverture des frontières, le 23 juin, touchera les résidents des Îles-de-la-Madeleine. Le maire, Jonathan Lapierre, a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'il était très heureux de ce dénouement pour les résidents et que ses échanges téléphoniques avec M. King avaient porté leurs fruits.

Au Nouveau-Brunswick, 75 % des personnes de 12 ans et plus ont finalement reçu leur vaccin. Cette étape, qui introduit le plan de retour à la normale, permettra entre autres les déplacements à l'extérieur de la province, dont ceux vers les MRC Avignon et de Témiscouata au Québec.

Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), un total de 93 053 doses ont été administrées dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine jusqu'à présent.

Dans l'ensemble de la province, la santé publique rapporte 105 nouveaux cas et six décès supplémentaires.