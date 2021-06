L’industrie du mariage est optimiste avec la levée des restrictions en Saskatchewan

À moins d’un mois d’un possible début de la phase trois du plan de réouverture de la province, des membres de l'industrie du mariage affirment que le nombre de cérémonies augmentera par rapport à l'été 2020.

Si 70 % des Saskatchewanais de 12 ans et plus ont reçu leur première dose de vaccin d'ici le 20 juin, la province entrera dans sa dernière phase de réouverture.

Celle-ci verra la levée de la plupart des restrictions sanitaires actuellement en place. Une bonne nouvelle pour l’industrie du mariage en Saskatchewan, qui a vu beaucoup d’annulations et de reports de cérémonies depuis le début de la pandémie.

Même si la situation s’améliore et que l’optimisme règne, il faut prévoir une solution de rechange, selon une organisatrice de mariage à Regina, Angela Hodel.

Les clients espèrent que ce sera possible d’avoir de 30 à 50 personnes à leur mariage. Is ne veulent pas être surexcités et en inviter 200. Même avec le plan de réouverture, des personnes ont toujours peur , affirme Angela Hodel.

Elle estime cependant que le nombre de mariages a triplé, voire quadruplé, comparativement à l'été 2020, même si la plupart restent de petits événements.

Je pense que les petits mariages seront plus populaires que par le passé. Mais je crois aussi que les couples de la Saskatchewan aiment les grandes célébrations de mariage.

Des membres de l’industrie croient que la patience reste de mise et que l'incertitude planera pendant tout l'été.

Avec les informations de Heidi Atter