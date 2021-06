Une campagne de prévention du suicide chez les hommes arrive à Fort McMurray

Pour la première fois, Fort McMurray en Alberta participe à la campagne Buddy Up qui encourage les hommes à prendre des nouvelles de leurs amis afin de prévenir les suicides.

Cette campagne est organisée à l’échelle nationale tout au long du mois de juin par le Centre de prévention du suicide situé à Calgary. C’est un appel à l’action par les hommes, pour les hommes , peut-on lire sur le site Internet de la campagne.

Le taux de suicide chez les hommes est trois fois plus élevé que chez les femmes, rappelle Mike Jones, le responsable des communications de l’Association canadienne pour la santé mentale dans la région de Wood Buffalo où est situé Fort McMurray.

Ce taux plus élevé s’explique parce que les hommes sont éduqués socialement à être forts, stoïques et autosuffisants, souligne le portail de l’événement. Le fait de montrer ses émotions est perçu comme une faiblesse, tout comme demander de l’aide .

De plus, les hommes sont mal pris en charge par nos services sociaux et de santé traditionnels , est-il également noté.

Buddy Up propose donc aux hommes de devenir des champions qui vont aller à la rencontre des autres et faire de la prévention. Pour cela, ils sont invités à organiser des activités qui favorisent le bien-être mental et permettent de créer des liens entre les gens, par exemple faire un barbecue avec des amis, regarder un match de sport ou de prendre un café avec l’un d’eux.

Les défis sont assez simples, reconnaît Mike Jones, mais le but, c’est de vous encourager à avoir une vraie conversation.

Des travailleurs isolés

Il souligne que la pandémie a pesé sur la santé mentale de beaucoup de personnes. Tout particulièrement pour certains des hommes [qui sont dans les camps de travailleurs]. Ils sont loin de leurs familles durant des semaines, parfois des mois.

En raison de la pandémie, ces travailleurs n’avaient pas la possibilité de sortir de leur camp et de rencontrer d'autres personnes, ajoute-t-il.

Les conséquences de la COVID-19 ne vont pas disparaître, prévient Mike Jones. Le stress, l’anxiété, la dépression, la dernière année et demie a été très difficile pour beaucoup de gens.

C'est notamment pour les hommes dans les camps de travailleurs que la campagne est implantée à Fort McMurray. Photo : Centre de prévention du suicide

Akash Asif, le directeur des relations externes du Centre de prévention du suicide, rappelle que cette campagne a été créée l’an dernier. C’est la première fois qu'elle est implantée à Fort McMurray, précise-t-il.

Il ne sait pas exactement combien de personnes ou d’entreprises se sont engagées à y participer, mais ils sont plusieurs selon lui.

Janene Hickman, conseillère municipale à Fort McMurray et formatrice au sein du Centre de prévention du suicide, y participe.

Les besoins des nombreux travailleurs venant de l'extérieur de sa région sont importants, dit-elle. Nous sommes conscients que beaucoup d'entre eux se sentent peut-être à l’écart ou pas assez soutenus. Nous sommes conscients également que parfois c’est plus stigmatisant pour les hommes d’avoir accès à du soutien en lien avec leur santé mentale.

Ce qu’elle aime dans cette campagne, c’est qu’elle est simple. Avoir de simples conversations avec des amis peut sauver des vies, est-elle convaincue.

D'après les informations de Jamie Malbeuf