Finalement, 75 % des Néo-Brunswickois admissibles vaccinés

Le Nouveau-Brunswick a enfin atteint le seuil de vaccination de 75 % des personnes de 12 ans et plus. La santé publique a indiqué que cette étape était nécessaire avant de mettre en branle la première étape du plan de retour à la normale.

Selon le député libéral Guy Arseneault, 75,1 % des Néo-Brunswickois en âge d'être vaccinés ont reçu leur vaccin. Cette information a pu être confirmée par Radio-Canada.

Le premier ministre Blaine Higgs et la médecin-hygiéniste en chef Jennifer Russell tiendront une conférence de presse à 14 h 30 pour faire une mise à jour sur le retour à la phase verte et donner plus de détails sur la prochaine étape du déconfinement.

D’abord envisagée pour le 7 juin, la première étape du plan de retour à la normale du Nouveau-Brunswick a été repoussée jusqu’à l’atteinte de l’objectif de vaccination.

Deux autres conditions sont aussi à respecter pour passer à la première phase, soit un faible nombre d’hospitalisations et il faut que toutes les régions de la province soient en phase jaune, ce qui était le cas lundi. Sept personnes étaient hospitalisées, dont une à l’extérieur de la province.

La médecin hygiéniste en chef Dre Jennifer Russell montre un graphique avec les taux de vaccination par groupes d'âge au Nouveau-Brunswick. Photo : gouvernement du Nouveau-Brunswick

Selon le plan présenté par le Nouveau-Brunswick, la première étape du plan devrait inclure les allègements suivants aux restrictions sanitaires.

Déplacements

Tous les déplacements en dehors de la province doivent être enregistrés;

Les déplacements sont permis entre le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, les MRC d’Avignon et de Témiscouata au Québec ainsi que le comté de Cumberland en Nouvelle-Écosse;

Les visites pour des raisons personnelles ou familiales (par exemple, pour les visites de fin de vie ou des funérailles) sont permises avec un isolement obligatoire et un test de dépistage au jour 5. L’isolement prend fin si le second test est négatif;

Les navetteurs transfrontaliers et les camionneurs n’auront plus besoin de s’isoler ni de subir de test de dépistage;

Les autres travailleurs qui reviennent de l’extérieur de l’Î.-P.-É., de T.-N.-L., des MRC d’Avignon et de Témiscouata au Québec ou du comté de Cumberland en N.-É. doivent s’isoler et subir un test de dépistage au jour 5. L’isolement prend fin si le second test est négatif. Leur famille doit aussi s’isoler sauf si la personne peut s’isoler dans un lieu séparé.

Rassemblements

Il n’y a plus de concept de bulle les mêmes 15 . Il est possible de voir sa famille et ses amis, mais les rassemblements sont limités à 20 personnes à la fois;

. Il est possible de voir sa famille et ses amis, mais les rassemblements sont limités à 20 personnes à la fois; Les rassemblements formels à l’intérieur sont permis à 50 % de la capacité de l’endroit avec dépôt d’un plan opérationnel;

Les rassemblements informels à l’extérieur sont permis avec une distanciation de deux mètres entre les groupes;

Les rassemblements formels à l’extérieur sont permis si la distanciation sociale est possible et avec un plan opérationnel;

Les célébrations religieuses sont permises avec une capacité maximale de 50 % de l’établissement et la chorale doit être à quatre mètres de la congrégation.

Autres changements

Les activités sportives organisées sont permises avec un plan opérationnel et la tenue de parties et de compétitions est permise avec des joueurs ou des équipes de l’Î.-P.-É., de T.-N.-L., des MRC d’Avignon et de Témiscouata au Québec ou du comté de Cumberland en N.-É..

Pour passer à la deuxième étape du plan de retour à la normale  (Nouvelle fenêtre) , les conditions de la première phase doivent être remplies. De plus, 20 % des personnes de 65 ans et plus doivent avoir obtenu une deuxième dose du vaccin. Cette étape du plan permettra entre autres aux Canadiens vaccinés de venir au Nouveau-Brunswick. Les exigences d'isolement à l'hôtel pour les autres voyageurs seront supprimées. De plus, les restaurants, gyms et salons de coiffure pourront fonctionner à leur capacité normale.