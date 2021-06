Rivière-du-Loup accueillera une vingtaine de concerts en plein air cet été

Rivière-du-Loup en spectacles et l’équipe de création musicale Sonar ont dévoilé une programmation comptant plus d’une dizaine de spectacles, invitant les Louperivois à profiter en plein air du passage de nombreux artistes québécois.

En entrevue à l’émission Info-Réveil, le directeur général et artistique de Rivière-du-Loup en spectacles, Frédéric Roussel, a présenté deux séries de spectacles, soit les Mercredis Shows et des concerts-surprises intimes.

Du jazz fusion progressif au rap montréalais, en passant par le traditionnel québécois, la programmation offrira aux Bas-Laurentiens de quoi retrouver leur genre musical préféré, affirme le directeur.

Sont notamment au programme le trio Grosse Isle, la rappeuse Naya Ali, la chanteuse Laurence Jalbert, ainsi que Douance et Mélanie Venditti. Les concerts de plusieurs autres artistes seront également dévoilés au courant de la saison.

Ces deux séries de spectacles sont le résultat d'un nouveau partenariat entre le diffuseur et l’équipe de création musicale Sonar.

On tenait à présenter nos séries respectives de spectacles conjointement, pour démontrer à la population de la région que ce sera très actif culturellement cet été , explique Frédéric Roussel.

Les Mercredis Shows adaptés aux mesures sanitaires

Les Mercredis Shows seront donc de retour avec une formule revue et corrigée en raison de la COVID-19.

Afin de rendre la programmation accessible à l’ensemble de la population, ces spectacles seront offerts dans des lieux extérieurs, et sur contribution volontaire.

Ceux qui n'ont pas les moyens peuvent venir voir le spectacle malgré tout, et ceux qui apprécient le concert peuvent se permettre de fouiller un peu plus loin dans leur poche. C’est un peu un cadeau à la population de Rivière-du-Loup et du KRTBDésigne la région qui regroupe les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. , explique Frédéric Roussel.

Les cinq soirées auront lieu sur une petite scène, dans un coin du parc du Campus-et-de-la-Cité, ce qui permettra d’instaurer une ambiance plus intime, pense le directeur.

On veut garder une formule intime dans le parc de la cité. On veut ça à un point central, on veut ça festif, ouvert à toute la population et pour tous les goûts musicaux Une citation de :Frédéric Roussel, directeur de Rivière-du-Loup en spectacles

Les réservations permettront d’accueillir 250 personnes par soir, dispersées en bulles d’une même famille sur la pelouse.

Des spectacles-mystères

Du côté de Sonar, on prépare des spectacles-surprises, ainsi que des concerts intimes dans les cours arrière de Louperivois.

Les noms de quatre artistes ont déjà été annoncés, parmi lesquels on retrouve Corridor et Joe Grass.

Plusieurs spectacles s’ajouteront au cours de l’été, indique l’équipe, qui planche également sur la production de contenu vidéo pour mettre en valeur les artistes locaux.