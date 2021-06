Télétravail : la Chambre de commerce invitée à se mêler de ses affaires

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) n'a pas apprécié de voir le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec s'immiscer dans le plan de retour au bureau des employés de l'État. L'exécutif invite gentiment Steeve Lavoie à se mêler de ses affaires.

Radio-Canada rapportait lundi le contenu d'une lettre ouverte signée par le dirigeant de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Steeve Lavoie demandait un plan rapide des gouvernements provincial et fédéral afin de ramener des travailleurs de la fonction publique dans les tours de bureaux, notamment pour dynamiser les artères commerciales.

La sortie n'a pas été particulièrement bien accueillie au SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec , qui en a pris connaissance dans les médias.

On ne comprend pas pourquoi la chambre de commerce veut s'immiscer dans les conditions de travail de nos membres , a affirmé mardi Caroline Bouffard, présidente régionale du syndicat représentant les fonctionnaires provinciaux de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Steeve Lavoie invite le gouvernement Legault à jouer un rôle de leader en ramenant le plus grand nombre possible de fonctionnaires en travail présentiel. Photo : Radio-Canada

Mme Bouffard considère qu'il est impossible de ramener les dizaines de milliers de travailleurs de la fonction publique sur leurs lieux de travail du jour au lendemain. Ça doit se faire de façon ordonnée. On ne veut pas que ça fasse trop rapidement , a-t-elle plaidé en entrevue téléphonique.

Elle rappelle que, seulement pour l'édifice Marie-Guyart (Complexe G), 4000 employés y circulent quotidiennement en temps normal. Elle doute de la possibilité, sans un plan précis et détaillé, de ramener tout le monde au bureau. On ne peut pas pousser les gens à retourner rapidement sur les lieux de travail , dit-elle.

Le syndicat mentionne que des étages complets d'immeubles de bureaux n'ont pas été occupés depuis 15 mois et qu'il faut penser à ramener le matériel qui se trouve dans les chaumières.

D'autres moyens

Sur l'argument que les travailleurs de la fonction publique, nombreux à Québec, pourraient contribuer à la santé économique des commerçants, le SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec n'est pas insensible. De faire revivre les centres-villes, on ne peut pas être contre la vertu , convient Caroline Bouffard.

Mais il y a selon elle d'autres moyens que de précipiter un retour au travail physiquement pour les employés de l'État. À son avis, il faudra attendre le plan gouvernemental, lequel est attendu quelque part à la fin de l'été, probablement au mois d'août.

On ne sait pas comment ça va s'orienter. On ne sait pas c'est quoi la politique-cadre du gouvernement. [...] Est-ce que ça va se faire sur deux ou trois jours? On ne sait pas , résume-t-elle.