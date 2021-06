Le parc d'attractions Canada's Wonderland prévoit rouvrir le 7 juillet

Canada's Wonderland, le plus grand parc d'attractions au Canada, compte sur la deuxième étape du déconfinement en Ontario prévue le 2 juillet pour rouvrir ses manèges, mais avec un nombre limité de visiteurs.

Ainsi, les visiteurs devront réserver un billet à l'avance, le masque sera obligatoire pour les 2 ans et plus et l'écart sanitaire devra être respecté sur le site, y compris dans les files d'attente pour les manèges.

L'énorme parc d'attractions est situé à Vaughan, au nord de Toronto.

Les billets seront mis en vente jeudi.

De leur côté, les détenteurs d'un abonnement saisonnier doivent accès au parc d'attractions le 5 juillet, soit deux jours avant l'ouverture prévue au grand public.

Ce plan dépend toutefois du passage de l'Ontario à la deuxième étape du déconfinement. Pour ce faire, 70 % des adultes ontariens doivent avoir reçu au moins une dose des vaccins contre la COVID-19 et 20 %, les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

La province a déjà atteint la première cible, mais pas la deuxième.

La porte-parole de Canada's Wonderland, Grace Peacock, dit que la vaccination en Ontario va très bien . Elle pense que le gouvernement Ford pourrait même devancer la deuxième étape du déconfinement, comme il l'avait fait pour la première.

Un parc d'attractions de notre taille nécessite un préavis pour rouvrir comme vous pouvez l'imaginer. Il faut tester les manèges, faire de l'entretien paysager, remplir les magasins, embaucher du personnel , explique-t-elle.

L'entreprise collabore avec le bureau de santé publique de la région de York pour sa réouverture.

Avec des renseignements fournis par CBC News