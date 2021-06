Le CISSS de la Gaspésie embauche près de 400 étudiants pour l'été

Les besoins sont grands, mais on est très enthousiastes par rapport à ce nombre-là, on croit que ça va effectivement aider les services , se réjouit le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, Alain Vézina.

En entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure, il avance que cette initiative de recrutement du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux avait permis de recruter environ 200 étudiants en 2019 et près de 350 l'an dernier.

C'est notre principale activité de recrutement. On a des témoignages de jeunes qui ont choisi le réseau de la santé pour la suite de leur carrière. Une citation de :Alain Vézina, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de la Gaspésie

M. Vézina précise que l'organisation cible principalement les jeunes de la région qui sont âgés d'au moins 15 ans. Un minimum de six semaines de travail pendant l'été leur est assuré.

Les conditions sont effectivement avantageuses, il n'y a pas de salaire étudiant, c'est le salaire associé au type d'emploi du réseau qui est offert aux étudiants , affirme-t-il.

L'initiative de recrutement étudiant du CISSS avait permis de recruter environ 200 étudiants en 2019 et près de 350 l'an dernier (archives). Photo : Radio-Canada

Comme l'été rime avec vacances, les étudiants sont notamment attitrés à des remplacements, ainsi qu'à des tâches liées aux mesures sanitaires. Une formation leur est d'ailleurs offerte à leur arrivée pour éviter les infections.

Les étudiants sont dirigés dans différents secteurs en fonction de leurs intérêts et de leur niveau de formation. On a des besoins à différents niveaux : aides de service, préposés à l'accueil, agents de repérage, hygiène salubrité, secteurs administratifs , explique M. Vézina.