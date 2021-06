Des vaccins disponibles sur le campus de l'Université de Sherbrooke

Il sera donc possible de se faire vacciner contre la COVID-19 sur le campus principal de l'établissement.

Les cliniques qui existent actuellement fonctionnent très bien. L’ajout d’une clinique sur le campus vise à augmenter le taux de vaccination chez les 18-40 ans. Les services s’adressent cependant aux personnes qui travaillent et étudient sur les campus collégiaux et universitaires , explique la secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante à l'Université de Sherbrooke, Jocelyn Faucher.

C’est le vaccin Pfizer qui sera injecté.

Pour l’instant, seules les premières doses seront administrées. Les deuxièmes doses seront offertes plus tard au cours de l’été.

Ça répond vraiment à un besoin spécifique. C’est un service qui s’ajoute à ce qui se fait déjà. L’objectif n’est pas de déplacer la population. Une citation de :Jocelyne Faucher, la secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante à l'Université de Sherbrooke

La collaboration avec le CIUSSS de l'Estrie-CHUS que l'Université de Sherbrooke a mis en place cette clinique de vaccination.

Les services de vaccination sont offerts gratuitement à la Clinique de santé, située au Pavillon E2 du campus principal de l’UdeS, sur rendez-vous seulement.

Les rendez-vous peuvent être pris par la plateforme clic santé.

Vaccination à Valcourt

Il sera aussi possible dès mardi de se présenter au centre de vaccination de BRP, à l'aréna de Valcourt, pour recevoir sans rendez-vous une deuxième dose de vaccin Pfizer.

La seule condition demeure le délai de huit semaines se soit écoulé entre les deux doses.

Il est toutefois possible d'avoir reçu sa première dose ailleurs qu'à Valcourt pour avoir droit à la deuxième dose.

L'horaire est de 10 h à 18 h, de mardi jusqu'à vendredi.

Et de samedi, de 9 h à 15 h.