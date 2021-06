Puni en raison de sa langue, un Franco-Albertain obtient justice

Agressé et dénigré pour avoir parlé français quand il a été interpellé puis arrêté en 2006, le Franco-Albertain Mario Dubé obtient partiellement gain de cause devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta.

Dans son jugement rendu dans les deux langues officielles le 10 juin, la juge Jane Fagnan a accordé près de 23 000 $ en indemnités dommages-intérêts à Mario Dubé pour des événements survenus il y a presque quinze ans.

Quand la juge a lu [sa décision], j’étais fier. Extrêmement fier , dit avec résolution Mario Dubé, un Néo-Brunswickois établi en Alberta depuis 40 ans.

La majeure partie de cette décision condamne l’usage excessif de force envers le plaignant dont ont fait preuve Trevor Forester, du Service de police d’Edmonton (EPS) et Ryan Dlin, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Tous deux ont participé à l’arrestation musclée de Mario Dubé à la suite à son passage à un point de contrôle routier pour vérifier l’alcoolémie des automobilistes au nord de Beaumont, une municipalité près d’Edmonton reconnue pour sa forte présence francophone.

En moins de trois minutes, les vitres de la voiture du Franco-Albertain ont été fracassées, il a été battu, aspergé de gaz poivré et menotté lors de l’intervention des agents de la paix.

[Mario Dubé] a été soumis à une force non nécessaire, disproportionnée et déraisonnable , affirme à ce sujet la juge Jane Fagnan.

Elle souligne par les preuves colligées pour le procès que M. Dubé était prêt à suivre les directives des policiers, ne présentait aucune odeur d’alcool, mais parlait fort et en français en raison de sa surdité partielle. Un facteur qui aurait pu irriter les agents.

Elle mentionne également la méfiance du Franco-Albertain envers les forces de l’ordre, et particulièrement la GRCGendarmerie royale du Canada , à cause de démêlés antérieurs entre le fils de M. Dubé et cette force policière.

[L'agent Ryan Dlin] savait que la GRC avait reçu la consigne d’accommoder la famille Dubé, mais il a fait le contraire et a puni M. Dubé pour avoir parlé français , cite en exemple Jane Fagnan.

Ces deux facteurs auraient contribué à envenimer la situation, estime la juge.

J’ai conclu que les blessures visibles de M. Dubé résultaient du comportement agressif de [Trevor] Forester. J’ai aussi conclu que [Ryan Dlin] a effectivement donné des coups de poing à M. Dubé [...] en guise de représailles pour les antécédents d’Elvis Dubé avec la GRCGendarmerie royale du Canada . Les actes ont entraîné des dommages distincts et étaient fondés sur des motivations différentes. Une citation de :Jane Fagnan, juge à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta

Par contre, les quatre autres policiers impliqués dans la poursuite ne sont pas coupables de conspiration envers M. Dubé.

De plus, le chef de la police d’Edmonton et le procureur général du Canada n’ont pas été reconnus légalement responsables du comportement de leur employé par la juge Fagnan.

La GRCGendarmerie royale du Canada confirme que Ryan Dlin a pris sa retraite en mai 2021. Comme cette affaire est toujours en période d'appel, il serait inapproprié que la GRCGendarmerie royale du Canada fasse d'autres commentaires , ajoute le porte-parole de la force policière, Fraser Logan.

Le service de police d'Edmonton n’a pas confirmé si Trevor Forester était encore à son emploi, et n'avait pas répondu aux demandes d'entrevue ou de commentaires au moment de publier ce texte.