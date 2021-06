La Ville de Rouyn-Noranda réduira la vitesse à 40 km/h dans certaines rues résidentielles

Une dizaine de citoyens du quartier Rouyn-Sud se sont présentés devant le conseil municipal lundi au Centre communautaire d'Évain.

Les citoyens de l'avenue Nault et de la rue Terry-Fox se plaignent de la vitesse à laquelle roulent les automobilistes et du débit de voitures augmenté depuis l'ouverture de la voie de contournement.

Maxime Monfette, résident de l'avenue Nault, fait partie des citoyens qui ont pris le micro lors de la séance du conseil. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Maxime Monfette, un citoyen de l'avenue Nault et père de trois jeunes enfants, a proposé une solution concrète au conseil.

Ce que j'avais pensé, c'est de mettre trois culs-de-sac sur Lafond et Nault, avec traverse pour piétons et cyclistes pour avoir accès à la piste cyclable qui est là. De cette façon-là, le problème serait réglé sur de bon. On s'entend que le 40 km/h peut aider, mais ne réglera pas le problème du flot de circulation et les gens qui passent par la Nault et non par les rues connectrices , a-t-il proposé.

Après que six citoyens du quartier se soient levés pour s'adresser au conseil, la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, a assuré qu'un règlement diminuant la vitesse à 40 km/h serait adopté cet été.

Le conseiller qui siège au comité de circulation a pris la peine de rencontrer à l'écart les citoyens concernés, il va me faire état de cette rencontre-là et ce sera discuté au prochain conseil, alors on va revenir avec ça , indique-t-elle.

Selon la mairesse, ce changement de limite de vitesse s'appliquera dans la plupart des rues considérées familiales de la ville.

Présence des chiens dans les parcs

Par ailleurs, la Ville de Rouyn-Noranda uniformisera bientôt son règlement sur la présence des chiens dans les parcs, qui divergeait selon les secteurs.

Rouyn-Noranda a maintenant son parc à chiens. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Un règlement sera adopté cet été pour spécifier que les chiens en laisse sont permis dans tous les parcs de la ville, à l'exception des parcs à jeux d'eau et du parc botanique À fleur d'eau.

Ce qu'on veut, c'est la sécurité des citoyens et on voulait que ce soit clair aussi pour tout le monde. Donc ce qu'on dit, c'est que les chiens en laisse sont permis partout sauf sur les plages, au parc À fleur d'eau, sur les terrains sportifs, ils ne sont pas admis du tout. Ça améliore la sécurité des gens, mais ça facilite aussi, on va le dire, la gestion de leurs besoins , fait valoir Diane Dallaire.

Les chiens peuvent jouer en liberté au parc à chiens de la rue Cardinal-Bégin Est, inauguré en juillet 2020.

Un abonnement à l'Association des propriétaires de chiens de Rouyn-Noranda est obligatoire pour accéder au parc à chiens.