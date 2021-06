COVID-19 : un responsable de l'ONU juge le plan du G7 insuffisant

Ces dons sporadiques, à petite échelle et caritatifs des pays riches aux pays pauvres n'est pas un projet sérieux, et il ne mettra pas fin à la pandémie , a dit à l'agence Reuters Matt Lowcock, qui quittera ses fonctions vendredi.

Globalement, le G7 a complètement échoué à montrer l'urgence nécessaire , a-t-il ajouté.

États-Unis, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie et Canada ont promis lors du Sommet du G7, le week-end dernier au Royaume-Uni, de fournir un milliard de doses de vaccin contre la COVID-19 au cours de l'année à venir et de travailler avec le secteur privé et le G20 pour accroître cette contribution.

Ils ont effectué un petit pas – dans un complexe très, très agréable en Cornouailles –, mais ils ne devraient pas se leurrer en pensant que c'est plus qu'un petit pas. Ils ont encore beaucoup à faire , a dit Matt Lowcock.