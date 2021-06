Reservation Dogs, une série comique qui met en vedette des autochtones

La série Reservation Dogs, cocréée par le réalisateur maori Taika Waititi et diffusée au cours des prochaines semaines, mettra en vedette une distribution autochtone, dont l’actrice et réalisatrice Devery Jacobs.

Cette dernière, qui a grandi à Kahnawake, affirme que le tournage de la série aux États-Unis lui a fait sentir un peu comme à la maison .

C’est la première fois que je travaille avec une équipe où la production, la réalisation et la scénarisation sont assurées par des autochtones. C’est un projet communautaire, et je me sens chez moi même si je suis en Oklahoma et que je dois parler avec un accent du sud des États-Unis. Une citation de :Devery Jacobs

Reservation Dogs est une cocréation de l’acteur et réalisateur maori Taika Waititi (Thor : Ragnarok, Jojo) et du scénariste et producteur séminole Sterlin Harjo.

La série met en scène quatre ados autochtones qui combattent le crime – tout en commettant certains méfaits – dans une région rurale de l’Oklahoma.

Au-delà de la frontière canado-américaine

Deux autres vedettes de la série, D'Pharaoh Woon-A-Tai et Paulina Alexis, sont d’origine canadienne. Les deux sont notamment connus pour avoir joué dans le film Beans, du réalisateur mohawk Tracey Deer.

Trois des quatre principaux rôles de la série sont occupés par des personnes qui sont nées dans ce qui est appelé Canada. Mais pour nous, cette frontière [entre le Canada et les États-Unis] n’a été créée qu’il y a 100 ans environ , indique Devery Jacobs, qui souligne que les Mohawks ont des nations et des communautés qui vivent aux États-Unis et au Canada.

La série Reservation Dogs sera présentée en première mondiale au Festival du film de Tribeca le 15 juin et sera accessible aux États-Unis sur Hulu à partir du 9 août. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le Canada.