Arnaud Soly et la Fondation evenko donnent pour 30 000$ d’instruments à une école

La Fondation evenko et Arnaud Soly ont remis pour 30 000 dollars d’instruments de musique à l’école Joseph-François Perrault. L’humoriste, qui est un ancien élève et flûtiste de cette école secondaire montréalaise, en a profité pour jouer un extrait de la musique de Titanic à la flûte traversière.

Arnaud Soly a présenté virtuellement ce don aux élèves de 1re secondaire en option musique avec l’acteur Marc-André Grondin, qui a aussi offert des instruments de musique à une école avec la fondation evenko en 2019.

Je pense que la musique devrait être offerte à tout le monde sur Terre, parce que c’est tellement une discipline qui te fait grandir [sur le plan de] ta créativité, ta discipline, ta communication, ta respiration, ta sensibilité... Je pense qu’il y a juste des points positifs à faire de la musique , a-t-il expliqué en visioconférence.

En 2006, Arnaud Soly est sorti diplômé du volet musique classique du programme arts-études de l’école Joseph-François Perrault, qui est située dans le quartier Saint-Michel à Montréal.

28 instruments donnés

En tout, 12 flûtes traversières, 13 clarinettes, 2 violoncelles et 1 contrebasse appartiennent désormais à l’école Joseph-François Perrault.

Quand on reçoit une demande de dons d’instruments d’une école, on essaie toujours d’y associer l’artiste qui va être le plus inspirant possible pour les élèves , a expliqué Nathalie Roberge, directrice de la Fondation evenko, à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Cela fait six ans que la Fondation evenko a lancé son initiative De concert avec nos écoles. En 2018, c’était Cœur de pirate qui était venue à l'école primaire Charles-Lemoyne de Pointe-Saint-Charles pour lui remettre des instruments.

On cible souvent des écoles des milieux défavorisés qui ont un programme musical ou qui donnent des cours de musique , a précisé Nathalie Roberge.

On s’assure qu’il y ait des instruments de qualité pour bien enseigner la musique et donner le goût aux élèves de poursuivre leur éducation musicale pendant plusieurs années, car on sait que la musique a un rôle super important dans le développement global des enfants et des étudiants.

Selon la Fondation evenko, plus de la moitié des 1550 élèves de l’école Joseph-François Perrault font partie du département de musique et le taux de diplomation de cette école est de 82 %, contre 64 % dans les écoles montréalaises accueillant des jeunes de milieux socioéconomiques semblables.