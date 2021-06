Un endroit réservé pour faire des graffitis à Regina

Le but de Mark Lien est simple : trouver une solution aux problèmes dans la ville tout en faisant la promotion d'artistes locaux.

La ruelle située à l'angle de la rue McDonald et de la sixième avenue, à Regina, est habituellement un lieu de prédilection pour les tagueurs qui y inscrivent leurs noms et leurs symboles.

J'ai toujours été un amateur des peintures murales. C'est beaucoup de travail de réaliser une telle peinture murale. J’essaie de trouver un moyen de rendre cela plus accessible aux artistes et plus accessible aux propriétaires de bâtiments , déclare-t-il.

Mark Lien explique que les règles à respecter sont bien simples: pas de discours haineux, pas de racisme, pas d'affiliation à un gang, ils doivent être adaptés aux enfants et l'œuvre d'art l'emporte sur les tags. Tout artiste peut travailler sur le mur pour mettre en valeur ses compétences et en apprendre de nouvelles.

Il utilise les médias sociaux pour créer un point de rencontre public permettant aux propriétaires d'immeubles et aux artistes d'entrer en contact.

Il souhaite que davantage de propriétaires s'engagent à créer des murs libres pour lutter contre les graffitis indésirables.

Différents artistes ont déjà réalisé des œuvres sur le mur et j'en ai été très satisfait. Vous savez, certaines ont été réalisées assez rapidement, mais d'autres étaient très, très belles, avec beaucoup de réflexion et d'efforts , informe-t-il.

Pièce sur la mythologie grecque

Kiel Smith, mieux connu sous son nom d'artiste Raef-Mgs, travaille depuis plusieurs jours sur une grande œuvre mythologique représentant Zeus, Poséidon et Hadès.

Smith fait de l'art professionnel à Regina depuis 2011. Il est connu pour ses œuvres sur la rue Albert et la septième avenue, au marché du Centenaire et au Tipsi Samurai.

Aujourd'hui, il est le premier à réaliser une grande peinture murale pour le projet Regina Free Wall.

C'est bon pour la ville, plutôt que d'avoir des murs vierges tout le temps , déclare l'artiste.

L’accessibilité à ces murs est aussi une très bonne nouvelle puisque cela permet de rehausser le profil d'artistes.

Kiel Smith souhaite faire du mentorat en permettant aux adolescents d'apprendre d'artistes expérimentés.

Avec les informations d'Heidi Atter