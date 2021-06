Un Réginois sort d’un coma de cinq semaines et deviendra bientôt papa

Hien Thach est en convalescence au Wascana Rehab Centre de Regina, après s’être réveillé, fin mai, d’un coma de 5 semaines. Il avait été hospitalisé à l'Hôpital général de la capitale après avoir été déclaré positif à la COVID-19 le 25 mars.

Deux jours après son admission à l'hôpital, M. Thach est tombé dans le coma à la suite de convulsions, de difficultés respiratoires, et d'une forte fièvre. Les médecins ont dit à sa femme, Tina, qu’il était peu probable que son mari se réveille.

Cette annonce a été un choc pour Tina qui est enceinte et qui doit donner naissance au mois d'août à un petit garçon.

J'ai très peur que le bébé que je porte n'ait pas de père. Une citation de :Tina, femme de Hien Thach

Angoissée à l’idée que son mari ne se réveille jamais, Tina n’a cessé de prier pour qu’il sorte du coma, ce d'autant plus qu’il avait toujours voulu un fils.

Lorsqu'il s’est réveillé, Tina a dit à son mari qu'ils attendaient un garçon.

Tu as un garçon et tu dois te battre pour lui et rentrer à la maison avec moi et ton fils , lui a-t-elle lancé avant qu’il ne se mette à pleurer.

La santé du malade s'est progressivement améliorée. Sa fièvre est tombée et il peut désormais se remettre à manger et à parler.

Ce que je ressens, c'est le bonheur. Une citation de :Tina, femme de Hien Thach

Tina se réjouit du retour à la maison de son mari. Tout ce qu’elle veut maintenant c’est que son fils naisse en bonne santé.

Cagnotte de soutien

Pour aider Tina dans cette épreuve, son ami et patron Han Le, a lancé une cagnotte GoFundMe. Plus de 13 000 $ ont été amassés et réservés initialement aux frais funéraires.

La famille est tellement reconnaissante qu'elle prévoit de rendre l'argent qui lui a été donné aux professionnels de la santé qui ont aidé à sauver la vie de M. Thach.

La famille attend maintenant que l'homme se rétablisse encore un peu plus pour qu'il remette lui-même le chèque à l'Hôpital général de Regina.

Avec les informations de Mickey Djuric