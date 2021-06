Longue file pour le bingo à Trois-Rivières

La salle de bingo O’503 rouvrait ses portes lundi. La salle, qui peut recevoir normalement 800 joueurs, a pu accueillir 250 personnes à cause des mesures sanitaires.

Si bien que certains joueurs qui attendaient ce moment avec impatience faisaient la file devant la porte tôt lundi matin alors que la salle ouvrait ses portes à 16 h. Suzie Linteau était en file dès 11 h. En étant confiné à la maison, ça n’a pas été facile. C’est à peu près un des plus gros plaisirs qu’on a, ajoute-t-elle.

On retrouve tous nos amis que ça fait neuf mois qu’on n’a pas vus. Ça va être merveilleux , abonde Julie Groleau. En plus, on espère gagner de l’argent!

Moi je veux crier BINGO! Une citation de :Céline Millette, joueuse à la salle O’503

Voir une file de 150 personnes à la porte en après-midi avant même l’ouverture a surpris le directeur général du Regroupement des bingos de Trois-Rivières. Franchement, je suis très très heureux. Ça fait neuf mois qu’on y pense. Alors aujourd’hui, pour nous, c’est fébrile , affirme Luc Langlois, le sourire aux lèvres.

Les salles de bingo avaient pu ouvrir leurs portes brièvement pendant l’été 2020. Les mesures sanitaires cette année sont essentiellement les mêmes, soit la distanciation, le port du masque lors des déplacements et le lavage des mains à l’entrée. Les propriétaires de salles ainsi que les joueurs y sont donc habitués et pourront profiter de leur activité.

Avec les informations de Magalie Masson