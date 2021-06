Plans de transformation du Foothills Athletic Park et du stade McMahon dévoilés

Les plans préliminaires de la proposition de transformation du Foothills Athletic Park et du stade McMahon ont été présentés au comité consultatif pour le redéveloppement du conseil municipal de Calgary lundi.

Ce projet propose le démantèlement complet du stade de baseball Foothills et son remplacement par un complexe sportif intérieur. Le stade McMahon, lui, serait complètement rénové et entouré de magasins, de restaurants, d’hôtels et d’immeubles résidentiels.

Le projet présenté au comité consultatif pour la transformation du Foothills Athletic Park recommande une approche par étapes. La première d’entre elles serait la construction d’un nouveau complexe sportif intérieur situé à l’emplacement du stade Foothills actuel.

À la fin du projet, cette partie de la ville serait transformée en quartier dense à vocations multiples qui miserait sur des accès au train léger (LRT) et à l’Université de Calgary ainsi que sur le réaménagement et un ralentissement de la limite de vitesse de la route Crowchild Trail.

Ce projet inclut des installations sportives et des immeubles à usages multiples. Photo : Ville de Calgary

Infrastructures prioritaires

Pour le conseil municipal de la Ville de Calgary, la construction d’un complexe sportif intérieur est un projet d’infrastructure prioritaire, en plus de la modernisation du centre des arts de la scène Arts Common, de la construction d’un nouvel aréna pour la Ligue nationale de hockey (LNH) et de l’expansion du centre BMO.

En 2019, la Ville a alloué 19 millions de dollars pour la planification du complexe. Son coût de construction est estimé à 255 millions de dollars.

Cette image représente une avenue piétonne destinée à l'organisation de fêtes d'avant-match ainsi qu'un terrain de sport extérieur. Photo : Ville de Calgary

La portion nord du terrain concerné par la construction du complexe sportif intérieur appartient à la Ville tandis que la portion sud, où est situé le stade McMahon, appartient à l’Université de Calgary.

Cette dernière a déjà dit qu’elle n’avait pas les moyens financiers de contribuer au projet de développement du complexe sportif.

La proposition doit faire l’objet de consultations publiques avant d’être présentée à nouveau au conseil municipal à l’automne.