COVID-19 : moins de 100 cas en moyenne au quotidien en C.-B.

Depuis le début de la campagne d'immunisation à la mi-décembre, un total de 4 048 346 doses de vaccins ont été injectées dans les bras de Britanno-Colombiens. En tout, 613 453 personnes ont également obtenu leur dose de rappel.

Notre cible d’immunisation est un taux de 100 %, c’est-à-dire d’avoir autant de gens vaccinés que possible le plus rapidement possible , soulignent le ministre de la Santé Adrian Dix et la médecin hygiéniste en chef Bonnie Henry dans leur communiqué.

Ils encouragent la population qui n’est pas déjà inscrite pour un vaccin de le faire incessamment, y compris si une personne a obtenu une première dose de vaccin d’une autre province.

La situation continue de s'améliorer à l’échelle de la province. Depuis vendredi, les autorités sanitaires ont enregistré 277 nouveaux cas de COVID-19, ce qui correspond à une moyenne d’environ 92 cas par jour.

La province déplore toutefois le décès de quatre personnes, ce qui alourdit le bilan des morts à 1734 depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs se situe dorénavant à 1537, soit le nombre le plus bas depuis la mi-octobre. Parmi les personnes toujours infectées, 136 sont toujours hospitalisées, dont 42 aux soins intensifs.

Les éclosions à l'Hôpital de Richmond ainsi qu’au centre de soins de longue durée Lions Manor Bridgeport de Richmond et à l’École Iqra Islamic de Surrey sont maintenant terminées.