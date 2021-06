Le célèbre teckel Crusoe de passage au Saguenay

Les chiens Crusoe et Daphne sont connus à travers le monde et sont suivis par des millions d’internautes sur les réseaux sociaux grâce à leurs aventures diffusées sur YouTube. Sans contredit les teckels les plus célèbres de la planète, ils ont voyagé aux quatre coins du globe et sont de passage au Saguenay depuis quelques jours.

Depuis près d’une décennie, Crusoe, un teckel noir et feu de 11 ans, est une véritable vedette du web. Son maître, Ryan Beauchesne, est connu comme Dad dans les épisodes de neuf à 15 minutes qu’il concocte avec sa conjointe Laurence Dionne, alias Mom.

Voyages et aventures de toutes sortes, les péripéties de Crusoe et de sa petite sœur de deux ans, Daphne, séduisent par leur originalité et leur humour.

On essaie tout simplement de vivre des aventures et des voyages en toute candeur. Ils ont beaucoup de vêtements et ils jouent des personnages. On essaie de capter tout ça dans de petites vidéos et épisodes qu'on partage avec nos fans partout dans le monde , raconte le papa de Crusoe, Ryan Beauchesne.

Ryan Beauchesne et Laurence Dionne vivent à Gatineau. Ryan consacre tout son temps aux aventures de Crusoe, mis en scène dans une panoplie de voyages et de situations. Photo : Radio-Canada / Melyssa Gagnon

Le Gatinois, qui s’exprime en anglais, met Crusoe et Daphne en scène dans une kyrielle de situations, parfois très cocasses et qui plaisent autant aux petits qu’aux grands. Le duo cuisine et bricole, va à la bibliothèque et à l’école. Il part en croisière et assiste à des galas. Chaque chien a sa propre voix, enregistrée par des acteurs du Canada et des États-Unis. Leurs garde-robes, surtout celle de Crusoe, débordent, avec plus d’une centaine de costumes.

De la tenue de ville au smoking, en passant par l’ensemble safari ou l’habit de protection contre la COVID-19, Crusoe a son couturier attitré. Daphne reçoit des tonnes de robes en dons.

Crusoe est sans doute le teckel le plus célèbre au monde, avec 7 millions de fans sur les réseaux sociaux. Photo : Radio-Canada / Melyssa Gagnon

Les costumes [de Crusoe], je les fabrique tous avec une machine à coudre et un fusil à colle et toutes sortes de trucs comme ça. Je fais aussi la plupart des accessoires, comme des voitures et des bobsleighs , raconte Ryan Beauchesne, rencontré avec sa conjointe, Laurence Dionne, et leurs chiens vedettes. La famille a loué un chalet à La Baie pendant quelques jours et les teckels coqueluches du web s’en sont donné à cœur joie en admirant la vue et en courant sur la plage.

Crusoe le teckel célèbre et ses aventures, lesquelles incluent Daphne, une femelle teckel à poil long, et son frère de sang, Oakley, ont gagné le cœur des internautes.

Nos fans sont en majorité des États-Unis. Ici un peu (au Québec), mais surtout au Canada. On a environ sept millions de fans sur tous nos réseaux sociaux , dit Laurence Dionne.

Daphne et Crusoe ont posé avec une poutine à Sainte-Rose-du-Nord et un Red Champagne... Photo : Ryan Beauchesne

Un tour du monde

Crusoe a fait le tour du monde. L’Italie, la France, le Mexique, les États-Unis, les Caraïbes, entre autres. Avec la complicité de Ryan, il a relaté ses périples dans deux livres. Depuis quelques jours, le globe-trotter canin et sa famille se reposent à Saguenay et jettent les bases d’un photoreportage.

Hier, on a publié une photo des deux chiens dans le parc des monts Valin en canot avec leur petit chandail, leurs petits chapeaux. On montre à nos fans nos aventures , enchaîne Laurence Dionne, dont la langue maternelle est le français.

Le groupe a pêché sur le Saguenay, dégusté une poutine et une crème glacée à Sainte-Rose-du-Nord et a eu droit à une visite privée du Musée du Fjord. Une amie de la même race est même venue jouer à leur chalet loué de La Baie.

Les aventures de Crusoe, 11 ans, et Daphne, 2 ans, sur YouTube sont suivies par des adeptes de partout dans le monde. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Ryan a approché Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean pour visiter certains lieux qui auraient autrement été plus difficiles d’accès avec les chiens. Dans le cadre de ce partenariat non rémunéré, Crusoe le célèbre teckel fait rayonner la région sur ses réseaux. Les photos publiées sur leur compte Instagram ont obtenu plus de 20 000 mentions J'aime.

Des projets parallèles en préparation

Les aventures de Crusoe, c’est une grosse machine du web et une fondation. Ryan Beauchesne, designer graphique de profession et amoureux des chiens et de la photographie, y consacre tout son temps depuis six ans. À venir : un projet de jeu vidéo et peut-être une bande dessinée.

Les offres de partenariats commerciaux sont nombreuses, mais le couple Beauchesne-Dionne demeure sélectif.

Si c’est un bon concept qu’on aime, c’est sûr que oui. Mais on ne veut pas trop en faire souvent parce que les fans se tannent. Ils veulent voir des vidéos et des photos de nos chiens, alors il faut mettre ça dans la balance , dit Laurence Dionne.

La famille de Crusoe séjourne à La Baie et profite d’une vue magnifique sur le Saguenay. Photo : Ryan Beauchesne

Après quelques jours au Royaume, le périple tirait à sa fin, lundi. Avant le grand départ pour la maison, à Gatineau, avec un détour par Québec, un dernier regard a été lancé vers le fjord par le duo de teckels le plus célèbre de la planète. En attendant la découverte du Lac-Saint-Jean, comme l’espèrent leurs parents.