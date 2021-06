Chute-des-Passes : le deuxième incendie contenu

La mise à jour s'est faite en début de soirée.

Bien que légers, les vents des dernières heures n’avaient pas facilité la tâche des pompiers forestiers sur le terrain, selon la porte-parole de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , Josée Poitras. L’incendie du kilomètre 74 s’étend maintenant sur plus de 4100 hectares.

On a une progression très lente, donc c’est la bonne nouvelle, et la météo fait en sorte qu’avec peu de pluie aujourd’hui (lundi), on avait un couvert nuageux et ceci nous aidait parce que le comportement du feu était beaucoup moins actif , a mentionné l’agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU à l’émission Place publique.

Depuis vendredi, l’organisation compte sur l’appui de 80 pompiers forestiers de la Colombie-Britannique. Et d’autres renforts s’ajouteront en provenance de la Côte-Nord où les feux qui font rage sont contenus ou maîtrisés.

Selon la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , il est encore trop tôt pour savoir si des infrastructures ont été endommagées au sein du périmètre. Une interdiction de vol est d’ailleurs en vigueur au-dessus des deux endroits touchés par les flammes.

On n’est pas à l’heure des décomptes parce que le feu est hors contrôle et c’est dangereux même d’aller faire un décompte. La mission de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , pour le moment, c’est d’avoir un feu contenu et notre mission est vraiment d’arrêter la propagation et d’arrêter possiblement le fait que le feu pourrait faire des dégâts , a précisé Josée Poitras.

L’autre brasier dans le secteur Chute-des-Passes, plus au nord celui-là, est contenu depuis dimanche. Sa superficie fait 1648 hectares.