Ce chaton est né sans anus

Dora, un chaton de huit semaines né sans ouverture anale, se remet d'une chirurgie reconstructive cette semaine et pourrait un jour être adoptée.

La chatte domestique à poil court a été amenée chez le vétérinaire le 9 juin parce qu'elle présentait des signes de constipation sévère et des vomissements, selon Jacqueline Chan, coordinatrice du programme d'accueil de Annex Cat Rescue, à Toronto.

Sauf que lorsque la vétérinaire l’a examinée, cherchant son anus pour prendre la température rectale, elle s'est tournée vers moi et m'a dit : "Jacqueline, je ne pense pas que ce chaton a un anus" Une citation de :Jacqueline Chan, coordinatrice du programme d'accueil de Annex Cat Rescue

C'était une première pour nous tous. Ce n'est pas quelque chose que nous voyons fréquemment ici à la clinique. En fait, ce n'est pas quelque chose que Annex Cat Rescue a vu en 25 ans.

Le vétérinaire a découvert que Dora était née avec un défaut de naissance rare appelé anus imperforé et qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate pour construire une ouverture anale, réacheminer ses organes internes et réparer une déchirure entre son côlon et son vagin, a expliqué Mme Chan.

L'opération chirurgicale est un succès, mais il faudra procéder à une autre intervention pour éliminer une accumulation de matières fécales. Dora est hébergée à la Central Toronto Veterinary Referral Clinic, où elle recevra des soins aussi longtemps que nécessaire, a indiqué Mme Chan.

L'opération, qui a eu lieu vendredi, a coûté à elle seule environ 6500 dollars, et il faudra encore de l'argent pour les soins postopératoires, des possibles complications ainsi que le traitement. Annex Cat Rescue a récolté près de 12 000 dollars grâce aux dons de la communauté, qui ont permis de payer l'opération chirurgicale et les soins postopératoires.

Nous avons eu une réponse merveilleuse du public en termes de dons pour ses soins. Nous espérons que nous aurons assez d'argent pour couvrir tous les soins dont elle a besoin , a déclaré Mme Chan.

Cette maladie est rare mais a déjà été observée. Cluck le chaton, né avec un anus imperforé à Los Angeles, a subi une procédure similaire en 2017.

Dora est un chaton très joueur - c'est pourquoi Dora l'exploratrice est son éponyme - et elle s’est fait de nouveaux amis à la clinique, selon Mme Chan.

Dora sera éventuellement proposée à l'adoption, mais les futurs propriétaires devront comprendre qu'elle a des besoins particuliers.

C'est toujours un chaton très doux et câlin. Elle ronronne facilement. Mais elle a certainement un chemin difficile à parcourir , a déclaré Mme Chan.

Elle a survécu huit semaines avec sa condition, ce qui a surpris tout le monde à la clinique, a-t-elle ajouté. C'est une petite survivante, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'aider, car elle a vraiment envie de vivre.

Avec les informations de CBC News