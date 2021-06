Les heures d'ouverture des bars prolongées dès ce soir au Québec

Les bars en zones jaunes et vertes pourront servir de l'alcool jusqu'à minuit et fermer à 2 h dès ce soir au Québec, en vertu d'un arrêté ministériel publié lundi.

La décision survient à quelques heures du premier match de la série demi-finale entre le Canadien de Montréal et les Golden Knights de Vegas. Des propriétaires de bars et de restaurants se demandaient si un tel ajustement leur serait accordé, eux qui devaient auparavant cesser le service d'alcool à 23 h et fermer à minuit.

Plus de détails à venir.