Yanick Jean se réjouit pour Nicolas Roy

Et s’il y en a un qui n’est pas étonné par les succès du grand joueur de centre, c’est son ancien entraîneur chez le club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Yanick Jean, qui continue d’échanger avec lui régulièrement par messages textes.

Le premier match de la série demi-finale aura lieu lundi à 21 h.

Roy, qui a porté les couleurs des Sags de 2013 à 2017, a su gagner la confiance de l’entraîneur Peter DeBoer depuis le début des présentes séries éliminatoires. Le hockeyeur natif d’Amos pivote la troisième unité et joue en moyenne un peu plus de 13 minutes par rencontre. Il revendique une fiche de deux buts et quatre mentions d’aide en 13 rencontres jusqu’ici. Il est l’un des quatre Québécois dans le vestiaire des Golden Knights.

Nicolas Roy, au centre, a récolté 261 points en 247 matchs avec les Saguenéens. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

C’est très satisfaisant pour toute l’organisation. Tout le monde est vraiment fier de lui. On n’est pas nécessairement surpris du succès qu’il a en ce moment. De voir qu’un entraîneur comme ça lui fait confiance, je suis convaincu que pour Nicolas, ça fait une grosse différence. C’est un joueur qui a tout le temps fait les détails comme tout le monde le sait. Peu importe le rôle que tu lui donnes dans une équipe de hockey, il est capable de le faire et on n’est vraiment pas surpris , a souligné Yanick Jean.

L’homme de hockey n’est pas le seul intervenant avec qui Nicolas Roy continue d’échanger au sein de l’organisation. Pas plus tard que la semaine passée, il a écrit à Diane Girard, employée de longue date des Saguenéens, pour lui transmettre un message d’anniversaire.

L'entraîneur et directeur général des Saguenéens, Yanick Jean, est heureux que Nicolas Roy ait fait sa niche à Las Vegas. Photo : Radio-Canada

Le genre de personne qu’il est, c’est incroyable. Il textait notre adjointe administrative pour lui souhaiter bonne fête alors qu’il était à la veille de son dernier match à la ronde précédente (contre l’Avalanche du Colorado). Tout le monde est très attaché à lui au sein de l’organisation et Nicolas est très attaché à l’organisation également , a confié le grand patron des opérations hockey des Sags.

Choix de quatrième tour des Hurricanes de la Caroline en 2015, Roy avait été échangé aux Knights en 2019 après deux années complètes dans la Ligue américaine.

Un autre ancien des Sags, Jean-Gabriel Pageau (2012), prend part à l'autre demi-finale avec les Islanders de New York.