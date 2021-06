COVID-19 :  la possible levée des restrictions sanitaires le 11 juillet se confirme

Le gouvernement annonce lundi un possible passage à la troisième étape de réouverture le 11 juillet, si au moins 1 % des adultes de la province reçoivent leur première dose de vaccin au cours des six prochains jours.

Et si au moins 3 % des résidents de la province reçoivent leur première dose au cours des six prochains jours, alors la province lèvera le 11 juillet toutes les restrictions sanitaires en cours.

Dans sa mise à jour quotidienne, le gouvernement annonce par ailleurs un nouveau décès lié à la Covid-19, et 55 nouvelles infections au coronavirus.

Parmi ces nouveaux cas, 12 sont enregistrés à Regina et 23 à Saskatoon.

La victime qui a perdu la vie faisait partie du groupe des octogénaires et habitait la région de Saskatoon.

Le gouvernement fait également état de 95 hospitalisations en Saskatchewan, dont 19 patients aux soins intensifs.

Selon les autorités 89 nouvelles personnes ont été guéries, ce qui fait désormais un total de 774 cas actifs dans la province.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Vaccination

Soixante-neuf pour cent des adultes ont reçu une première dose de vaccin, pour un total de 903 442 doses administrées depuis le début de la campagne de vaccination.

Tous les résidents de 12 ans et plus peuvent recevoir leur première dose de vaccin, alors que la seconde dose est réservée pour le moment aux Saskatchewanais d’au moins 50 ans qui ont reçu leur première injection avant le 15 avril. Le 17 juin les 45 ans et plus pourront à leur tour recevoir leur seconde dose s’ils ont été vaccinés avant le 1er mai.

La seconde dose de vaccin pour les 12 ans et plus est prévue à partir du 24 juin. Il faudra compter 28 jours entre la première et la seconde injection pour le vaccin de Moderna, 21 jours pour celui de Pfizer.

Comment prendre rendez-vous?

En ligne, à l'adresse suivante : https://www.saskatchewan.ca/COVID19-vaccine  (Nouvelle fenêtre)

Par téléphone : 1 833 SASK-VAX (1 833 727-5829) - de 8 h à 23 h