Serge Beausoleil mènera de nouveau L'Océanic pour 4 ans

Il entamera donc sa 11e saison à la barre de l'équipe de Rimouski.

Dans l'ensemble des 18 organisations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Serge Beausoleil est actuellement l'entraîneur en poste qui cumule le plus grand nombre d'années avec la même équipe.

J'ai le cœur plein de reconnaissance, je dois vous avouer, mais en même temps, plein de fierté. Une citation de :Serge Beausoleil, directeur général et entraîneur-chef de L'Océanic de Rimouski

Depuis son arrivée comme entraîneur-chef, Serge Beausoleil a mené L'Océanic au carré d'as trois fois et l'équipe a participé deux fois à la finale de la Coupe du Président. La formation rimouskoise a remporté le tournoi en 2015.

Avec Serge Beausoleil comme entraîneur-chef, L'Océanic a remporté la Coupe du Président en 2015. Ici, le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, remet la Coupe du Président à Alexis Loiseau, alors capitaine de L'Océanic. (archives) Photo : Vincent Éthier

Selon un communiqué publié par L'Océanic lundi, le pourcentage de victoires de l'équipe s'est établi à 0,623 dans les 10 dernières années. Toujours selon L'Océanic, il s'agit de la meilleure moyenne du circuit dans cette même période.

Une équipe d'entraîneurs stable

L'équipe d'encadrement de l'équipe qui aura à travailler de concert avec le directeur général de l'équipe sera à nouveau composée de Donald Dufresne, Michaël Rioux, Alexis Loiseau. À cette équipe s'ajoute le fils de Serge Beausoleil, Zacharie Beausoleil.

Au cours des 10 saisons de Serge Beausoleil, L'Océanic a connu des ajustements, des changements dans son personnel hockey, mais pas de bouleversements.

Cette stabilité-là, on la doit à l'organisation et à la confiance qu'elle nous porte. [...] On n'est jamais assis sur quelque chose. On n'est jamais satisfaits complètement. On veut toujours pousser plus loin. On veut se dépasser encore plus pour l'organisation. C'est exactement les mêmes valeurs qu'on veut passer à nos jeunes , souligne l'entraîneur-chef.

Les entraîneurs de L'Océanic, en vue de la prochaine saison : de gauche à droite : de gauche à droite, Donald Dufresne, Serge Beausoleil, Mickaël Rioux, Alexis Loiseau et Zachary Beausoleil Photo : Radio-Canada / René Levesque

Donald Dufresne occupera le poste d'entraîneur des défenseurs et du développement des habiletés. Il fait partie de l'équipe depuis une quinzaine d'années. Le coach d'expérience a vécu 16 des 26 saisons de l'organisation, entrecoupées de présences comme entraîneur avec les clubs-écoles des Canadiens de Montréal.

Michaël Rioux, originaire de Saint-Fabien, sera entraîneur responsable du développement des gardiens et préparateur physique de l’équipe. Pour sa part, il en est à sa 10e année avec L'Océanic.

Alexis Loiseau, natif des Îles-de-la-Madeleine, agira à titre d'entraîneur adjoint. Il est l'un des anciens capitaines de l'équipe et il fait partie de la formation rimouskoise qui a remporté la Coupe du Président en 2015.

Zacharie Beausoleil occupera le poste d'entraîneur responsable du développement des habiletés.

Le physiothérapeute Gabriel Perreault et le gérant de l'équipement Francis St-Pierre sont aussi de retour au sein de l'équipe.

Lundi, lors d'une conférence de presse pour présenter les entraîneurs, le copropriétaire de L'Océanic, Alexandre Tanguay, s'est dit heureux de pouvoir compter sur une équipe dont les membres proviennent des environs ou sont issus de l'organisation.

Le mandat que j'ai donné à Serge pour les quatre prochaines années, c'est d'avoir une équipe championne à Rimouski. Une citation de :Alexandre Tanguay, copropriétaire de L'Océanic

L'Océanic de Rimouski fait montre d'une stabilité hors du commun dans la Ligue canadienne de hockey.

Toujours le mystère sur l'échange possible de Bolduc

Tout indique que Zachary Bolduc devrait toujours porter le chandail de L'Océanic lorsqu'il sera sélectionné par une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) à la fin juillet.

Le numéro 15 de l'organisation rimouskoise est répertorié comme un choix potentiel de première ronde dans LNHLigue nationale de hockey .

Zachary Bolduc, attaquant de L'Océanic de Rimouski, pourrait être repêché par la LNH. (archives) Photo : Iften Redjah

Si Zachary Bolduc est sélectionné en première ronde du repêchage de la LNHLigue nationale de hockey , il s'agira du deuxième choix de première ronde à émaner de L'Océanic en deux ans puisqu'Alexis Lafrenière a été repêché au premier rang en 2020.

Or, des rumeurs selon lesquelles Zachary Bolduc serait échangé aux Remparts de Québec avant le début de la prochaine saison persistent.

Serge Beausoleil et Alexandre Tanguay n'ont pas voulu confirmer cette nouvelle en raison des règles qui existent dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Par contre, Serge Beausoleil a tenu à souligner que L'Océanic garnira sa banque d'au moins deux autres choix de première ronde, des choix qu'il pourrait obtenir en échangeant Bolduc.

Vous allez comprendre très très rapidement pourquoi on est emballés pour la suite des choses. [...] Je peux vous dire qu'au prochain encan, la semaine prochaine, on va avoir 17 choix au repêchage, dont 4 choix de première ronde , a-t-il soutenu à ce sujet.

On est l'équipe la mieux positionnée pour la suite des choses. Une citation de :Serge Beausoleil, directeur général et entraîneur-chef de L'Océanic

Le repêchage de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec doit se tenir les 25 et 26 juin prochain.

L’Océanic repêchera à 17 reprises, donc 10 fois dans les cinq premières rondes.

Avec la collaboration de René Levesque