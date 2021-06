Nemaska Lithium : manifestation de solidarité à Shawinigan le 24 juin

Un comité de citoyens organise le 24 juin une manifestation en réponse au déménagement de Nemaska Lithium à Bécancour. L’événement Fête nationale, fête de solidarité, se veut une façon de revendiquer du soutien et des engagements de la part du gouvernement provincial.

On pense que le gouvernement doit répondre à notre appel de solidarité et de faire en sorte que par la suite, on puisse rencontrer le gouvernement du Québec , déclare le maire de Shawinigan. Michel Angers a réitéré sa déception aux dernières décisions concernant Nemaska Lithium, mais également sur les pôles d’innovation.

Celui qui a l’argent pour faire le développement économique au Québec, c’est pas les villes, c’est le gouvernement du Québec , a ajouté le maire. Dans le communiqué de presse émis par la Ville, il a répété que la fiscalité municipale repose sur les taxes foncières perçues et que Shawinigan a perdu 3,5 M$ en revenus après la fermeture de trois usines entre 2007 et 2014.

Michel Angers espère maintenant un retour d’ascenseur et assure que si le gouvernement du Québec veut nous écouter, ce sera une relation gagnant-gagnant . Il n’a pas eu de nouvelles de la part du premier ministre François Legault, mais affirme que ses propos se sont rendus à son bureau.

Une histoire qui se répète

L’homme d’affaires Claude Villemure a été interpellé par des citoyens et des entrepreneurs pour organiser une manifestation à la suite de l’annonce du déménagement, tout comme il l’avait fait en 2014 en lien avec la fermeture de l'usine Laurentide. Il affirme que la déception face au déménagement de Nemaska Lithium est telle que certains ont baissé les bras.

On veut encourager les Shawiniganais. Parce qu’on travaille fort, un emploi à la fois , explique l’instigateur de la manifestation. Il souligne que de nouveaux bras ont été recrutés pour cet événement, notamment Séléna Baril, propriétaire du IGA Baril à Shawinigan.

Claude Villemure promet d’autres annonces d’ici la semaine prochaine sur la programmation et les discours prévus. La manifestation commencera à 13 h au parc Saint-Jean-Baptiste. Une animation musicale est prévue.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin