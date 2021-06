Des ours sèment l'inquiétude à Grande-Anse

Des ours ont été aperçus à Grande-Anse, dans la Péninsule acadienne. Ils sont, de toute évidence, à la recherche de nourriture. Leur présence inquiète dans la communauté.

Les ours sévissent dans un des secteurs où il y a le plus grand nombre de jeunes enfants dans le village, les rues Dugas et Esna.

Quand il m'a regardé, je suis rentré aussi vite! Une citation de :Julie Gionet, résidente de la rue Dugas

Julie Gionet n'a pas aimé l'expérience de voir un ours la regarder droit dans les yeux, depuis l'arrière de sa maison dimanche soir.

Julie Gionet a pu prendre en photo l'ours qui s'est retrouvé dans sa cour. Photo : Julie Gionet

Près des jouets des enfants

Vers 19h, j'ai voulu sortir mes poubelles , raconte-t-elle. Puis, j'ai vu quelque chose passer derrière mon cabanon. Je me suis retourné puis tout d'un coup j'ai vu l'ours sortir tout près, où sont les jouets des enfants. Il était quand même assez gros. Je suis restée figée.

Julie Gionet a des jumeaux de 18 mois et un garçon de 10 ans. Sa sœur, qui habite en face, a deux garçons, un de 13 mois et un de trois ans.

Julie Gionet n'a pas aimé voir un ours près des jouets de ses trois enfants. Photo : Radio-Canada / René Landry

Solange Landry habite non loin de là, sur l'avenue Portage.

Il y a beaucoup d'ours cette année , déplore-t-elle.

Ils sont dans les alentours, tout près, partout. Une citation de :Solange Landry, résidente de l'avenue Portage, à Grande-Anse.

Elle raconte qu'elle ne fait plus de marche le soir.

Je crains toujours que quelque chose sorte de là , lance-t-elle en montrant le boisé.

Solange Landry n'habite pourtant pas au beau milieu de la forêt. On aperçoit, à l'arrière-plan, le clocher de l'église de Grande-Anse. Photo : Radio-Canada / René Landry

Un trappeur perplexe

Des voisins ont fait appel à Benoit Léger, lui-même résident de l'avenue Portage. Il est agent de contrôle de la faune nuisible.

Madame Dugas m'a téléphoné parce qu'il y avait un ours dans ses poubelles , dit-il. L'ours avait jeté les poubelles par terre. Je suis venu tout de suite, mais l'ours était déjà parti. Ça fait plusieurs fois qu'il passe parce qu'on voit la trace qui est battue.

Benoit Léger, trappeur d'expérience, montre par où l'ours est passé en traînant des sacs de déchets. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le trappeur d'expérience a ensuite aperçu l'ours derrière sa propre demeure.

Moi, ça fait plus de 20 ans que j'habite ici et c'est la première fois que je vois un ours proche comme ça dans la cour , assure-t-il.

Un garde forestier du ministère des Ressources naturelles a installé une cage avec des appâts, vendredi dernier.

La cage à ours installée à Grande-Anse par les agents des Ressources naturelles Photo : Lucie Thériault

Cette stratégie n'a pas connu beaucoup de succès jusqu'à présent. Un seul animal a été capturé : un raton laveur.