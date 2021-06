Les Roughriders de la Saskatchewan de retour à l’action en août

Cela fait presque un an et demi que Cody Fajardo n'a pas lancé une passe de touché à Shaq Evans , a déclaré le président du Vert et Blanc, Craig Reynolds, dans une lettre adressée aux nombreux amateurs.

La direction de l’équipe confirme que les joueurs arrivant en Saskatchewan devront se soumettre à une période de quarantaine. Par la suite, le camp d’entraînement pourra commencer.

Vaccination encouragée

Craig Reynolds réitère le message de la santé publique concernant la vaccination, afin d'accueillir des partisans dans les gradins du stade Mosaic.

Tout le monde peut maintenant se faire vacciner, alors si vous avez repoussé l'échéance ou si vous n'avez pas encore pris le temps de le faire, c'est le moment d'agir pour nous aider à atteindre cet objectif. Nous voulons que vous reveniez dans le stade. C'est vous, la Rider Nation, qui rendez ce que nous faisons si spécial , a-t-il déclaré.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, s’est montré heureux après l’annonce officielle du début de saison dans la Ligue canadienne de football.

Il a répété l'importance de la vaccination pour faciliter l’accès aux spectateurs.

Faisons chacun notre part pour atteindre notre objectif de 70 %, afin de lever toute limite à la taille des rassemblements , a-t-il déclaré.

Les Roughriders de la Saskatchewan ont aussi confirmé le dévoilement du calendrier de 14 parties, ce mardi.