Une société servait de paravent à un déneigeur banni de Montréal, a découvert le BIG

Le Bureau de l'inspecteur général (BIG) procède à la résiliation de trois contrats accordés à Déneigement Na-Sa en raison de ses liens avec l'entreprise Excavation Anjou et son président Yvan Dubé, inadmissibles aux contrats publics à Montréal jusqu'en mars 2022.

L'enquête a révélé un enchevêtrement de liens personnels et commerciaux entre les deux entreprises, selon un rapport rendu public lundi après-midi au conseil municipal.

Excavation Anjou et Yvan Dubé ont été inscrits par la Ville de Montréal au registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle de la Municipalité le 23 mars 2017.

Or, il appert que M. Dubé a fourni un travail à Déneigement Na-Sa, une compagnie fondée, détenue, administrée et dirigée par seulement deux personnes, soit sa conjointe Nancy Desjardins et son fils Samuel Dubé.

L'enquête du BIG Bureau de l'inspecteur général a notamment permis de constater qu'Yvan Dubé était toujours actif sur le terrain et que, contrairement aux affirmations de Mme Desjardins, des questions techniques lui étaient transmises.

Plus de détails suivront.