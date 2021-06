Le président ukrainien regrette que Biden rencontre Poutine avant lui

À deux jours du premier tête-à-tête entre Joe Biden et Vladimir Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signalé sa déception de ne pas avoir pu rencontrer son allié américain avant qu'il s'entretienne avec le président russe.

M. Zelensky ne s'est pas gêné pour exprimer ses doléances dans une entrevue d'une heure accordée conjointement à trois agences de presse occidentales, lundi, le jour de la tenue du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Il aurait été préférable que la rencontre ait lieu avant le sommet entre les deux présidents , d'autant plus que l'Ukraine et le conflit avec des séparatistes prorusses dans l'est du pays seront au menu des discussions, a-t-il affirmé, selon le compte rendu de l'Agence France-Presse.

Il est impossible de décider à la place de l'Ukraine, voilà pourquoi il n'y aura pas de résultat concret. Une citation de :Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

Le 46e président américain profitera des sommets du G7 et de l'OTAN, qui se sont respectivement tenus au Royaume-Uni et en Belgique au cours des derniers jours, pour étendre sa tournée européenne à Genève, en Suisse, où il rencontrera mercredi le dirigeant russe, avec lequel les contentieux sont nombreux.

Avant que Joe Biden ne s'envole pour l'Europe, le président ukrainien avait plaidé la semaine dernière pour son propre face-à-face avec son homologue américain. Dans une entrevue accordée au site d'information américain Axios, il s'était dit prêt à le rencontrer à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit de la planète avant le 16 juin.

S'il ne s'est pas laissé convaincre, Joe Biden l'a cependant invité à la Maison-Blanche le mois prochain, au cours de leur conversation téléphonique de lundi dernier.

Dans son entrevue à l'Agence France-Presse, Reuters et l'Associated Press, le président Zelenski, dont le pays frappe à la porte de l'OTAN, a par ailleurs exprimé le regret de ne pas avoir été invité au sommet de l'organisation.

Kiev est en quête d'un soutien fort de la part de l'Occident alors qu'il fait face aux rebelles séparatistes, soutenus par la Russie, qui ont pris le contrôle d'une grande partie de l'est du pays.

La guerre dans cette région a fait plus de 13 000 morts depuis son déclenchement, en 2014.