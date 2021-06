Les visages des Montréalais et Montréalaises habilleront les murs du centre-ville

Le tout est piloté par le groupe Inside Out, lancé par l’artiste français JR, qui a créé des collages grand format à partir de photos des visages de plus de 400 000 personnes dans plusieurs villes du monde.

Des institutions et organismes présents au centre-ville de la métropole participent à l’initiative. Entre autres, les photos d’abonnés et abonnées de la Grande Bibliothèque seront présentées en vidéoprojection, et la Place des Arts rendra hommage à ses artisans et artisanes dans les vitrines du Théâtre Maisonneuve.

Un camion photomaton parcourra également les rues du centre-ville à compter de la fin juin pour croquer le portrait de citoyens et citoyennes au hasard, selon un communiqué. Ces images serviront à assembler des collages de leurs visages qui seront affichés sur des murs de la ville.

Les visages de Montréal fait partie d’une série d’initiatives appuyées, entre autres, par le Partenariat du Quartier des spectacles et la Société de développement commercial du centre-ville de Montréal pour ramener de la vie au cœur de la métropole et encourager sa relance.