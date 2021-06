Les Hay Babies, groupe de l’année aux ECMA 2021

Pandémie oblige, les prix de 2021 ont été décernés lors de deux événements présentés en ligne, le 10 et le 13 juin.

Les Hay Babies ont aussi reçu le 10 juin le prix de l’enregistrement francophone de l’année avec leur album concept Boîte aux lettres.

Les artistes francophones se démarquent depuis quelques années dans des catégories plus générales des ECMA où on retrouve une forte concentration d'artistes anglophones. Le groupe Les Païens a remporté le prix de l’enregistrement de groupe de l’année en 2018. Les Hôtesses d’Hilaire aussi en 2017 et en 2019.

Julie Aubé aimerait qu’il y ait une moins grande marge entre les artistes francophones et anglophones. Selon elle, ce type de reconnaissance est un pas dans la bonne direction.

C’est un honneur. C’est plus que juste une catégorie spécifique. C’est large, c’est vague. C’est-à-dire que tu es vraiment contre tout le monde dans l’industrie. Je pense que pour nous autres, ça veut juste dire que tout l’effort qu’on a mis dans notre carrière dans les dix dernières années, que ça se fait reconnaître , affirme Julie Aubé.

D’autres artistes et d’autres prix

Des prix dans une quarantaine de catégories ont été décernés à des artistes et d’autres membres de l’industrie musicale des quatre provinces de l’Atlantique au cours des deux événements.

David Myles a reçu le prix de l’album folk de l’année pour Leave Tonight, un album qu’il avait conçu avec sa mère en tête.

David Myles Photo : Mat Dunlap

Le prix du meilleur album électro a été remis à Rich Aucoin.

Maxim Cormier et son père Gervais ont remporté le prix du meilleur album instrumental de l’année pour Live at the Fortress of Louisbourg. Ils ont aussi remporté jeudi le prix de l’album traditionnel de l’année.

Rose Cousins lors du gala des ECMA de 2019. Photo : photo : Heidi-Lyn O'Connor

Rose Cousins, qui avait été primée dans la catégorie de l’album solo, a reçu le prix de l'enregistrement roots contemporain. Le prix de l'enregistrement country a été remis au groupe The Heavy Horses.

Classified, rappeur favori des ECMA, a remporté le prix du producteur de musique de l’année. Rappelons qu’il avait aussi reçu le prix de l’album rap/hip-hop la semaine dernière.

La prochaine remise des prix de la musique de la côte est aura lieu à Fredericton en 2022.

Avec les renseignements de Camille Bourdeau