Air Canada annonce des liaisons pour ses avions-cargos convertis

La compagnie aérienne a précisé que ses avions-cargos voleraient essentiellement depuis Toronto à compter d'octobre, pour desservir les villes de Miami, Quito, Lima et Mexico City.

Les nouvelles liaisons marqueront aussi les premiers vols de transport de fret d'Air Canada à destination de Guadalajara, au Mexique. Le transporteur avait annoncé l'an dernier qu'il convertirait plusieurs de ses appareils Boeing 767 en avions-cargos dans le cadre de sa nouvelle stratégie.

Les destinations de Halifax, Saint-Jean de Terre-Neuve, Madrid et Francfort s'ajouteront au service au début 2022, lorsque d'autres avions-cargos entreront en service.

Air Canada a fait valoir que ses nouveaux avions-cargos lui permettraient de transporter plus de marchandises, comme des pièces automobiles et aérospatiales, du matériel pétrolier et gazier, des produits pharmaceutiques et des denrées périssables et d'autres biens.