COVID-19 : deux nouveaux cas en Gaspésie et un autre aux Îles-de-la-Madeleine

Avec deux nouvelles guérisons comptabilisées par la santé publique, la région compte actuellement 28 cas actifs du virus.

Les hospitalisations sont stables; trois personnes sont toujours hospitalisées en raison de la maladie.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 486 cas

Bonaventure : 417 cas

Rocher-Percé : 483 cas

La Côte-de-Gaspé : 498 cas

La Haute-Gaspésie : 136 cas (+2)

Îles-de-la-Madeleine : 40 cas (+1)

Dimanche, quatre infections se sont ajoutées au bilan de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Gaspésie.

Depuis le début du mois de juin, 32 cas ont été recensés en Haute-Gaspésie.

Le directeur régional de santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger, explique que ces cas sont principalement situés à Sainte-Anne-des-Monts.

On s'est aperçus la semaine dernière qu'on avait plusieurs cas qui émanaient de quatre installations; le Centre de formation professionnelle, l'école Gabriel-Le Courtois, l'école de l'Anse et le Pavillon de la Montagne, et on avait de la difficulté à bien suivre la trajectoire du virus , explique-t-il.

Ces établissements ont donc été fermés et un appel au dépistage a été lancé à la population.

Il n'y a pas tant de cas que ça qui émergent, mais chaque cas a plusieurs contacts, alors c'est ce qui explique peut-être notre difficulté à cerner un peu la trajectoire du virus. Une citation de :Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Dr Bonnier-Viger a bon espoir que les efforts mis en place permettent de freiner la propagation du virus, mais il rappelle l'importance de respecter les mesures sanitaires en vigueur et de passer un test de dépistage dès l'apparition des premiers symptômes.

Quand l'éclosion a commencé du côté de la Haute-Gaspésie, c'était ça le plus gros problème : les gens qui n'avaient pratiquement pas connu la COVID-19 encore s'imaginaient qu'ils avaient de petits rhumes alors ils ne sont pas allés se faire tester tout de suite. Ça les a emmenés à traîner le virus un peu partout pendant 5-6 jours avant de se faire tester, ce qui n'a pas aidé du tout , souligne-t-il.

Jusqu'à maintenant, 92 105 doses de vaccin ont été administrées en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

À l'échelle du Québec, la santé publique fait état de 123 nouveaux cas de COVID-19 et d'un décès supplémentaire.