Un nouveau cas confirmé de COVID-19 s’ajoute au bilan de Rouyn-Noranda

Au cours de la fin de semaine, cinq autres cas se sont ajoutés dans la région, dont un au Témiscamingue.

Dans la région, 22 cas sont actifs, dont 21 sur le territoire de Rouyn-Noranda.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue ne rapporte pas d’hospitalisation liée au virus.

Les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent devancer leur rendez-vous pour recevoir la deuxième dose du vaccin Pfizer.

Demain, ce sera au tour des 50 ans et plus et mercredi, les 45 ans et plus auront la possibilité de modifier leur rendez-vous.