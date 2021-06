123 nouveaux cas confirmés de COVID-19 au Québec et un décès de plus

La tendance à la baisse continue de se confirmer, le Québec signalant moins de 200 nouveaux cas signalés de COVID-19 sur son territoire pour la neuvième journée consécutive.

La veille, la province recensait 151 infections et aucun décès. 54 personnes se trouvent aux soins intensifs, quatre de moins. Depuis le début de la pandémie, 373 112 infections ont été signalées et 11 173 décès. Notons 360 194 Québécois sont maintenant considérés comme rétablis , selon les plus récentes données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Par ailleurs, 6 776 741 doses de vaccin ont désormais été administrées au Québec, dont 75 533 dans les dernières 24 heures.

La Ville de Montréal a annoncé lundi la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour 5 jours supplémentaires. Rappelons que l'état d'urgence a été instauré à Montréal depuis le 27 mars 2020.