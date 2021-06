Début des plaidoiries dans le procès de François Asselin

Le procès de François Asselin en est à sa dernière étape. La Couronne et la défense présentent lundi matin leurs plaidoiries aux 12 membres du jury.

La procureure de la défense, Me Véronique Robert, s’adresse directement aux jurés lundi matin, sur les raisons pour lesquelles à son avis, François Asselin a tué son père et son collègue de travail en mai 2018.

Elle plaide l’article 16 du Code criminel, soutenant ainsi l’hypothèse que l’accusé était atteint d’un trouble mental au moment des événements, ce qui l’empêchait de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de comprendre que ses actes étaient mauvais.

Il était malade mentalement à ce moment-là. Rien d’autre ne peut expliquer les gestes insensés qu’il a commis , plaide Me Robert. Elle indique que François Asselin est d’ailleurs traumatisé de ses gestes, et qu’il exprime beaucoup de regrets et de remords.

Selon la défense, son intoxication, son impulsivité et sa personnalité antisociale ne suffisent pas pour expliquer ses gestes. François Asselin n’avait aucune raison d’agir comme il a agi si ce n’est son trouble mental , martèle-t-elle aux jurés.

Elle leur rappelle d’ailleurs qu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n’est pas un acquittement. Il va se diriger à l’hôpital, pour se faire soigner. C’est là sa place , selon la défense.

La Couronne a une tout autre vision des gestes de François Asselin. Les plaidoiries de la Couronne suivront celles de la défense aujourd’hui, après quoi la juge Manon Lavoie donnera des directives au jury. Les jurés seront ensuite séquestrés pour rendre un verdict.

Peut-être un [verdict] des plus importants de votre vie , a dit Me Véronique Robert aux jurés, qui auront le sort de François Asselin entre leurs mains.

Le procès de François Asselin s’est ouvert le 3 mai dernier. Selon les accusations déposées contre lui, il aurait d’abord tué son père Gilles Giasson à son appartement de la rue Sainte-Cécile entre le 8 et le 11 mai 2018 avant de disposer de son corps dans les ordures.

Il aurait également tué son collègue de travail François Lefebvre, dont le corps a été retrouvé à Sherbrooke le 17 mai 2018.