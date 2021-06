Vance joue au golf avec un dirigeant de la police militaire

Le commandant en chef de l'armée royale canadienne a ainsi joué un parcours de golf avec le lieutenant général Mike Rouleau et le vice-amiral Craig Baines le 2 juin dernier à Ottawa. Or, le poste du général Rouleau peut donner des ordres à la plus haute autorité policière de l'armée, le grand prévôt Simon Trudeau.

La Loi sur la Défense nationale adoptée en 2013 indique que « le vice-chef d'état-major de la Défense peut aussi, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions à l'égard d'une enquête en particulier ».

La rencontre sportive entre le général Vance – accusé d'inconduite sexuelle – et MM. Rouleau et Baines laisse planer le doute sur l'impartialité de la justice militaire.

Le vice-amiral Baines s'est d'ailleurs excusé, dans une déclaration écrite à l'intention de tous les militaires et fonctionnaires de la défense nationale, pour sa conduite.

Reconnaissant les faits, M. Baines a indiqué qu'il acceptait ses torts. J'accepte pleinement la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes pour ne pas avoir compris comment une telle manifestation publique de soutien envoie un mauvais signal quant à mon engagement à diriger la résolution de nos problèmes systémiques de culture et d'inconduite , a écrit M. Baines.

Le lien entre le vice-chef d'état-major, le lieutenant-général Mike Rouleau, et la police militaire a d'ailleurs été signalé dans un rapport sur le système de justice militaire par le juge à la retraite de la Cour suprême, Morris Fish.

Dénonciation politique

Le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan et le ministère de la Défense nationale ont confirmé que le général Rouleau et le commandant en chef de la Marine royale canadienne, le vice-amiral Craig Barnes, avaient disputé une ronde de golf avec Jonathan Vance.

Le rapport du juge Fish dénonce cette potentielle ingérence dans la justice militaire.

Le cabinet du ministre de la Défense Harjit Sajjan juge cette rencontre sociale inacceptable en plus d'indiquer qu'il devrait s'entretenir avec le chef d'état-major de la Défense par intérim, le lieutenant-général Wayne Eyre, à ce sujet.

Le général Rouleau n'était pas disponible pour donner sa version des faits.

Le grand prévôt Simon Trudeau a assuré que le général Rouleau n'avait pas donné d'instructions ou de directives au grand prévôt des Forces canadiennes au sujet d'une quelconque enquête militaire en cours .

Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes est indépendant de la chaîne de commandement dans la conduite de ses fonctions policières , a-t-il ajouté.

Le juge Fish avait également recommandé que le grand prévôt soit nommé par le conseil des ministres et qu'il dépende entièrement du ministre de la Défense plutôt que du chef d'état-major.

Jonathan Vance aurait entretenu une liaison continue avec une subalterne, la major Kellie Brennan. Une relation qui aurait commencé en 2001 pour se poursuivre même après qu'il soit devenu chef d'état-major en 2015. M. Vance aurait aussi envoyé un courriel obscène à une militaire beaucoup plus jeune que lui en 2012.

L'ancien numéro un des Forces armées a toujours nié tout acte répréhensible en lien avec les allégations. Charlotte Duval-Lantoine, une experte de l'Institut canadien des Affaires mondiales sur les inconduites sexuelles au sein de l'armée dit que si le général Rouleau a effectivement le pouvoir d'intervenir dans une enquête militaire, cette rencontre sportive avec Jonathan Vance est troublante.

Dans un premier temps, je me disais qu'il s'agissait encore une fois d'un officier supérieur qui ne se comportait pas de manière conforme avec le message véhiculé par l'armée, juge-t-elle. Au second regard, on y voit un sérieux conflit d'intérêts. Rouleau peut intervenir dans l'enquête. L'a-t-il fait? Un simple doute peut miner l'entière crédibilité des résultats de l'enquête, quel que soit ce résultat.

Le premier ministre Trudeau est responsable

Le premier ministre Justin Trudeau a refusé de commenter la situation lors de sa conférence de presse à l'issue du sommet du G7. Ces deux hommes – Vance et Rouleau – devront répondre à ces questions eux-mêmes, a-t-il lancé. Je sais que le ministre de la Défense suit la situation avec le chef d'état-major intérimaire.

C'est très problématique et ça envoie un très mauvais message , a déclaré le chef du NPD, Jagmeet Singh au cours d'une conférence de presse.

Je blâme directement le ministre de la Défense et le premier ministre Justin Trudeau. Ils ne prennent pas la situation au sérieux. Une citation de :Jagmeet Singh, chef du NPD

M. Singh leur reproche d'avoir laissé la recommandation d'un ancien juge de la Cour suprême, effectuée en 2015, d'instituer un système de justice indépendant. La principale recommandation [du rapport] était : « Mettez en place un système de justice indépendant , a-t-il continué. Ils ont échoué à le faire et la triste réalité c'est que les femmes continuent d'être ignorées. Leurs plaintes continuent d'être ignorées. Leurs inquiétudes continuent d'être ignorées.

Ce comportement envoie le message que les femmes continuent d'être ignorées dans ce pays, au sein des Forces. Une citation de :Jagmeet Singh, chef du NPD