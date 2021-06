L'Ontario dévoile un cadre de retour au jeu accéléré pour le sport professionnel

Les dirigeants de ligues et d'événements de sport amateur d’élite et de sport professionnel ont désormais un cadre auquel s'en remettre pour envisager le retour au jeu en Ontario. La province a dévoilé son plan lundi matin.

La ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, Lisa MacLeod, a qualifié ce cadre de plan pour un retour au jeu accéléré pour six sports et 18 ligues et événements.

Parmi ces ligues, on retrouve notamment la National Basketball Association (NBA), la Major League Baseball (MLB), la Major League Soccer (MLS) et la Ligue canadienne de football (LCF).

L'annonce d'aujourd'hui est un pas en avant positif et s'appuie sur le travail que nous avons effectué avec la LNH, a indiqué la ministre MacLeod. Cela signifie qu'il y a une voie à suivre pour que les Blue Jays de Toronto et les Raptors reviennent au pays si le gouvernement fédéral le permet. Cela permet au Rouge et Noir (d'Ottawa), aux Tiger-Cats (de Hamilton), aux Argonauts, à nos équipes de la OHL et à d'autres [de prévoir leur retour].

Le plan, approuvé par le Bureau du médecin hygiéniste en chef de la province, ne constitue donc pas un feu vert automatique pour les sports, ligues et événements susmentionnés. Il définit plutôt les exigences minimales qui doivent être respectées dans l'élaboration de leurs plans de retour au jeu.

En résumé, ces plans devront comprendre des procédures liées à de possibles quarantaines, des exigences afin de limiter le risque de transmission de la COVID-19, des protocoles de tests et de dépistage de la COVID-19 ainsi que pour le nettoyage et la désinfection du matériel et des installations, entre autres.

Vers un retour des équipes expatriées?

Les Blue Jays évolueront aux États-Unis jusqu'au 21 juillet au moins. Photo : Associated Press / Charlie Riedel

Lors de son annonce, la ministre MacLeod a parlé à maintes reprises d'un éventuel retour à Toronto des Raptors et des Blue Jays, qui ont déménagé temporairement aux États-Unis afin de disputer leur saison. Les restrictions au voyage au Canada ne leur permettaient pas de faire des allées et venues à la frontière canado-américaine.

Les Raptors ont vu leur saison prendre fin récemment et n'a donc pas à précipiter son retour au pays. Quant aux Jays, l'équipe a indiqué qu'elle jouerait ses matchs locaux à Buffalo jusqu'au 21 juillet au moins.

Quoi qu'il advienne, les spectateurs ne devraient pas être admis lors des matchs de ces ligues ou lors de ces événements à court terme, peut-on aussi lire sur le site du gouvernement.

Ligues et événements de sport professionnel visés : Ligue américaine de hockey (LAH)

Canadian Elite Basketball League (CEBL)

Ligue canadienne de football (LCF)

Première ligue canadienne (CPL)

Major League Baseball (MLB)

Major League Soccer (MLS)

NBA G League

National Basketball Association (NBA)

Ligue nationale de hockey (LNH)

National Lacrosse League (NLL)

National Women’s Hockey League (NWHL)

Professional Women’s Hockey Players Association (PWHPA)

USL League 1