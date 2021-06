La fête nationale en compétition avec le Canadien?

À moins de dix jours du spectacle de la fête nationale, le metteur en scène et directeur artistique Jean-François Blais fait de l'insomnie. Non seulement il craint la pluie, puisque le lieu choisi dans Charlevoix n'est pas couvert, mais c'est surtout le Canadien de Montréal qui l'empêche de fermer l'œil. Quel est le lien? Le sixième match de la série demi-finale entre le Canadien et et les Golden Knights de Vegas est prévu le 24 juin, à 20 h, exactement à l'heure de la diffusion du spectacle sur les quatre grands réseaux de télévisions au Québec.

Je ne veux pas mettre de pression, mais “ Let’s go les gars ” , a lancé le réalisateur à l’émission Toujours le matin, souhaitant ainsi que le Canadien l’emporte en quatre ou cinq parties.

Cela dit, les préparatifs vont bon train et le metteur en scène admet que le contexte du spectacle est complètement différent de l’an dernier. En 2020, on était dans l’urgence. Là, on a un pas de recul. L’émotivité collective n’est pas la même , mentionne-t-il.

La trame de fond de ce spectacle, enregistré le 23 juin et diffusé le lendemain, sera l’espoir. Jean-François Blais a l’impression que le Québec est passé à travers une énorme tempête de neige et que le beau temps revient peu à peu. Une image qu’il a vécue lors d’un voyage en autocar, lors d’une tempête, alors qu’il écoutait Neige d’André Gagnon. La trame était trouvée. D’ailleurs, on fera un clin d'œil au compositeur et pianiste décédé au cours de la dernière année.

Cœur de pirate, Louis-Jean Cormier, Corneille, Samian, Sarahmée et Charlotte Cardin se partageront l’animation. Plus de 200 artistes seront impliqués, dont Marie-Mai, Robert Charlebois, Ariane Moffatt, Les Trois Accords, Yvon Deschamps, Fred Pellerin, Alexandra Stréliski et Vincent Vallières.