Un serpent en fuite dans les rues de Winnipeg

Un serpent long de près de 2,5 m se promène depuis plusieurs jours dans le quartier de Fort Rouge, à Winnipeg, et n’a toujours pas été retrouvé.

Samedi, la police de Winnipeg a indiqué sur Twitter qu’un serpent blanc avait été repéré dans le secteur de l’avenue Ebby. Dimanche soir, l’animal n’avait toujours pas été retrouvé.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Breno Martins est l’homme qui a vu le serpent en premier, alors qu’il tondait sa pelouse. Quand je l’ai vu, j’ai eu très peur , a-t-il dit.

Je ne sais pas s’il est dangereux, s’il est venimeux. Nous avons beaucoup d’animaux et d’enfants à la maison et j'étais terrifié.

Malgré l'intervention des services animaliers de Winnipeg, l’animal a réussi à s’échapper. Le serpent a réussi à semer ses poursuivants en se glissant dans les buissons d’un jardin voisin.

Le serpent n'est pas venimeux

Rob Vendramelli, un bénévole auprès de la Société d’herpétologie du Manitoba, pense que le reptile pourrait rester caché pendant une semaine, sauf s’il a besoin de sortir pour boire et manger.

En se basant sur les photos et les informations de la police, Rob Vendramelli estime que l’animal pourrait être un serpent des blés. Ces animaux sont courants et sont légaux à Winnipeg. Néanmoins, ils font moins de 2,5 m et il attribue cette confusion au fait que la longueur des serpents est souvent surestimée.

M. Vendramelli ajoute que ce type de serpent n’est pas venimeux. Ils sont habituellement à l’aise quand ils sont manipulés par des gens et ils ne sont pas dangereux.

Néanmoins, il conseille à toute personne qui trouverait le serpent de contacter la police.

Avec des informations de Ian Froese et de Rachel Bergen