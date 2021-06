Un futur terrain de basketball à Saskatoon est en attente d’approbation

Le projet de plus de 500 000 $ serait financé par une collecte de fonds et serait situé près du centre-ville, entre le parc d’exercice et la pagode chinoise Zhongshan Ting.

Une ébauche du projet a été complétée, mais la Ville et la Meewasin Valley Authority approuveront la conception finale du terrain.

Même si de nombreuses personnes semblent être favorables au projet, d'autres s'inquiètent des déchets et du vandalisme dans le parc et craignent que des arbres seront retirés.

Cependant, les amateurs de basketball dans la ville, qui militent pour ce terrain depuis 2019, ne comptent pas baisser les bras.

Une vedette montante du basketball canadien et joueur des Rattlers de la Saskatchewan, Michael Linklater, est l’un des plus fervents défenseurs du projet.

J'ai toujours voulu qu'il y ait un endroit central que tout le monde connaît à Saskatoon, où nous pourrions nous réunir et jouer à ce jeu que beaucoup de personnes aiment.

Michael Linklater espère aussi qu’une fois le terrain construit, cela pourra former des futures étoiles du sport. J'espère que cela inspirera la prochaine génération de joueurs de basketball.

Un rapport sur le terrain devrait être présenté lundi au comité de planification, de développement et de services communautaires de la Ville.

Avec les informations de David Shield