Des trousses de test d’autodépistage du VIH pour déstigmatiser la santé sexuelle

Le projet a été lancé au début du mois. Les groupes communautaires ont reçu 50 000 trousses d'autotest du VIHvirus de l'immunodéficience humaine à distribuer, dont certaines ont été envoyées dans sept sites à Le Pas, Brandon et Winnipeg.

Ces trousses d'autodiagnostic du VIHvirus de l'immunodéficience humaine sont notamment déjà accessibles au public aux États-Unis et au Royaume-Uni depuis plusieurs années, mais elles n'ont été légalisées au Canada que l'automne dernier grâce aux recherches du directeur de programme de REACH Nexus et scientifique au Centre MAP pour des solutions de santé urbaine de l'Hôpital St-Michael's à Toronto, le Dr Sean Rourke, et d'autres personnes.

Il y a des raisons pour lesquelles les gens ne se présentent pas pour recevoir des soins : évidemment, la stigmatisation et toutes sortes d'autres obstacles.

Maintenant que ce test est approuvé, comment le faire parvenir aux gens de la manière la plus accessible et la moins contraignante possible? Une citation de :Sean Rourke, directeur de programme de REACH Nexus

REACH Nexus est l'organisation à l'origine de la campagne J’agis pour savoir (Nouvelle fenêtre) , qui a été financée par l'Institut canadien d'information sur la santé pour aider à trouver des moyens novateurs de commercialiser les trousses d'autotest, explique le Dr Rourke.

L'initiative s'accompagne d'une application que les gens peuvent télécharger et qui contient des tutoriels sur la façon d'utiliser la trousse de test d’autodépistage, des réponses aux questions les plus fréquentes et des indications sur la façon d'accéder à des conseils de pairs et à d'autres formes de soutien en cas de résultat positif.

Les participants peuvent également fournir des informations au sujet de leur expérience à des fins de recherche.

Atteindre les personnes non diagnostiquées

Le Dr Sean Rourke estime qu’il est important avec cette initiative d’atteindre les personnes non diagnostiquées puisqu’elles pourraient bénéficier de traitements largement disponibles aujourd'hui qui non seulement sauvent des vies, mais réduisent la charge virale du VIHvirus de l'immunodéficience humaine à des niveaux indétectables. Avec une si basse charge virale, les personnes séropositives ne peuvent plus transmettre le virus.

Si nous voulons réduire le nombre de cas de VIHvirus de l'immunodéficience humaine au Canada, nous devons atteindre les personnes qui ne sont pas diagnostiquées et les aider à obtenir des soins.

En théorie, n'importe qui peut se rendre dans une clinique sans rendez-vous ou chez son médecin de famille et demander un dépistage du VIHvirus de l'immunodéficience humaine et d'autres infections sexuellement transmissibles. Un certain nombre de facteurs empêchent néanmoins certains groupes à risque de s'y rendre.

Ça pourrait combler [un problème de société] malheureux à court terme , déclare Mike Payne, directeur général du centre de santé communautaire Nine Circles à Winnipeg, l'un des sites où les gens peuvent maintenant obtenir des trousses.

Selon lui, le VIHvirus de l'immunodéficience humaine a été diagnostiqué chez 1300 Manitobains à l'heure actuelle.

Une recrudescence attendue

Les taux de surdose à Winnipeg ont grimpé en flèche pendant la pandémie, et Mike Payne affirme que l'injection de méthamphétamine en cristaux est une autre façon de propager le VIHvirus de l'immunodéficience humaine dans les communautés qui ne se sentent généralement pas soutenues par les cliniques et les centres de soins conventionnels.

Il ajoute que les professionnels de la santé du secteur communautaire se préparent à une recrudescence de diverses infections transmises sexuellement, dont le VIHvirus de l'immunodéficience humaine , en raison de la diminution de l'accès aux soins pendant la pandémie.

Selon Mike Payne, cela a conduit certaines personnes à éviter les tests de routine alors que les ressources étaient plutôt déplacées vers la COVID-19. Nine Circles a déjà commencé à constater une augmentation des résultats positifs au VIHvirus de l'immunodéficience humaine grâce aux tests effectués dans leur établissement.

Il y a beaucoup de personnes qui avaient des difficultés d'accéder aux soins de santé, en particulier les Autochtones, les personnes de couleur, les personnes de la communauté LGBTQ parce qu'elles ont été victimes d'homophobie, de racisme et d'autres types d'expériences dans les services de santé traditionnels , dit-il.

Toutes ces choses ne nous placent pas en bonne position. Nous devons trouver toutes les façons de fournir des ressources qui conviennent aux gens afin que les médecins puissent diagnostiquer le VIHvirus de l'immunodéficience humaine et encourager ensuite les malades à se tourner vers les services dont ils ont besoin.

Mike Payne indique qu'en plus de se rendre à l'un des organismes communautaires pour obtenir jusqu'à trois trousses de test d'autodépistage, les Manitobains peuvent aussi en commander et les obtenir par livraison. Ce service de livraison est mis en place surtout pour atteindre ceux qui veulent réduire au minimum leurs contacts avec les autres et ceux qui vivent dans des communautés éloignées et nordiques.