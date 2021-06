L'objectif de vaccination du N.-B. du 1er juillet déjà sur la bonne voie

Alors que le Nouveau-Brunswick frôle la barre des 75 % pour atteindre son premier objectif, le second est déjà sur la bonne voie.

Selon la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, 13 % des Néo-Brunswickois de 65 ans et plus ont eu leur deuxième dose du vaccin anti-COVID-19.

Pour passer à la phase 2 du plan de retour à la normale, il faut que 20 % de ces personnes aient leurs deux doses.

On a la capacité. Il faut juste continuer avec l’énergie, l’enthousiasme et la motivation qu’on a maintenant , affirme la Dre Russell.

La deuxième phase permettra aux Canadiens qui ont reçu une dose du vaccin et aux voyageurs internationaux qui ont eu deux doses de venir au Nouveau-Brunswick sans avoir à s’isoler.

Encore 0,4 point de pourcentage manquant

Le Nouveau-Brunswick n’a toutefois pas atteint dimanche l’objectif principal pour entamer la première phase du plan, soit que 75 % des Néo-Brunswickois de 12 ans et plus aient reçu une dose.

J’ai confiance qu’on va l’atteindre , croit la Dre Russell.

La première étape de déconfinement comprend la possibilité de voir tous ses amis et tous les membres de sa famille, mais aussi l'ouverture des frontières avec Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard et les régions de Témiscouata et d’Avignon, au Québec. Blaine Higgs a soutenu vendredi que la région d’Amherst en Nouvelle-Écosse va également s’ajouter à cette liste.

Avec les informtions de l'émission La Matinale d'ICI Acadie