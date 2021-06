Avenir de Terra Nova : des travailleurs du pétrole manifestent à Terre-Neuve

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, Seamus O'Regan, et la présidente de la Fédération des travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador, Mary Shortall, et d’autres intervenants ont pris la parole à la manifestation en compagnie de représentants du syndicat Unifor.

Le principal actionnaire de Terra Nova, l’entreprise Suncor Énergie, devrait annoncer mardi si le navire d'extraction pétrolière Terra Nova et l'infrastructure sous-marine du champ pétrolifère du même nom seront remis à neuf ou s’ils seront désaffectés.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le navire Terra Nova amarré au quai de Bull Arm n’a pas extrait une goutte de pétrole au large de Terre-Neuve depuis la fin de 2019. Photo : Facebook/Newfoundland Offshore

Le ministre de l’Énergie de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Parsons, a annoncé jeudi dernier que le risque financier était trop élevé pour que le gouvernement devienne un actionnaire.

Son gouvernement offre toutefois aux pétrolières de Terra Nova un appui de 200 millions de dollars tirés d’un fonds d’aide à l’industrie et il propose de renoncer à des redevances de quelque 300 millions de dollars.

Des représentants syndicaux ont dit craindre la fin du champ pétrolifère et d’un millier d’emplois si le gouvernement n’en devient pas aussi un actionnaire.

Il faut une coordination et un investissement de tous les ordres de gouvernement pour bâtir et maintenir l’énergie de l’industrie, estime le président national d’Unifor, Jerry Dias. Il qualifie de gifle pour le secteur de l’énergie et les milliers de familles qui en dépendent le refus du gouvernement de devenir actionnaire de Terra Nova.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le syndicat Unifor souhaite que le gouvernement devienne un actionnaire de Terra Nova. Photo : Radio-Canada / Josée Basque

Le président de la section 2121 d’Unifor, Dave Mercer, qui représente les travailleurs syndiqués de la plate-forme Hibernia et du navire Terra Nova, a invité les partisans de l’industrie à se joindre à la manifestation pour augmenter la pression sur les pétrolières et le gouvernement.