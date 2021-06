Le groupe Probex rencontrera le ministre Boulet

Le Groupe souhaite développer un programme panquébécois basé sur son modèle d'intégration des personnes qui ont des troubles de santé mentale ou de déficience intellectuelle.

C'est le député libéral Monsef Derraji qui a interpellé le ministre Boulet à ce sujet, après un premier refus du ministère d'aller de l'avant avec la suggestion du Groupe Probex.

L’échange est survenu lors de l'étude du projet de loi 59 visant à moderniser le régime de santé et de sécurité du travail.

J’attends une action de sa part par rapport au groupe Probex à Sherbrooke. C’est une entreprise d’économie sociale qui veut une réponse de votre part pour continuer de répondre à leur mission de faire le lien entre les personnes qu’ils représentent et les entreprises , expliquait le député Derraji.

Il offrait de faciliter une rencontre avec le groupe Probex.

Je sais que vous êtes un homme sensible et pragmatique. Je veux que l’on envoie un message clair à la région de Sherbrooke, à l’économie sociale et à Probex.

Une citation de :Monsef Derraji, député de Nelligan