Grève à la minière Vale : une deuxième offre étudiée par les syndiqués

Les syndiqués de la section locale 6500 du syndicat des Métallos, en grève depuis le 1er juin, vont se pencher sur la nouvelle offre patronale lundi avant de procéder à un vote électronique au sujet de la proposition.

Le comité de négociation du syndicat a recommandé de manière unanime aux travailleurs de rejeter l’offre dimanche.

Les prestations de santé et le manque de reconnaissance de la valeur de nos membres de la part de la compagnie continuent d’être des enjeux importants qui ne sont pas traités par Vale , indique le président du syndicat Nick Larochelle dans un communiqué de presse.

Vale sait que la grève a été provoquée par sa demande de faire des sacrifices, mais elle continue d’attaquer nos prestations en santé , ajoute-t-il.

Le syndicat accuse Vale de vouloir payer les actionnaires aux dépens des travailleurs .

La minière Vale se dit quant à elle déçue de la suggestion du comité de négociations de rejeter cette deuxième offre.

Dans un communiqué de presse, la partie patronale indique avoir négocié de bonne foi pour en arriver à la première offre , et que la deuxième offre visait à combler des lacunes de la première offre .

La minière affirme que sa nouvelle offre est bonne pour les employés et pour la communauté et répond aux préoccupations de ses employés quant aux salaires, aux fonds de pensions, et aux prestations à la retraite pour les nouveaux employés.

La convention collective des employés de Vale venait à échéance le 31 mai dernier. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Les travailleurs de Vale de Sudbury ont rejeté la première offre à 70 % le 31 mai dernier, malgré une recommandation unanime du comité de négociations d'accepter celle-ci.