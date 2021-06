Orages violents à Trois-Rivières : le Domaine scout lance une campagne de financement

L'organisme souhaite amasser 50 000 dollars sur le site GoFundMe. Pour l’instant, il évalue le montant des dégâts à 60 000 $, et les coûts des travaux de restauration du site pourraient atteindre les six chiffres.

C'est pour être en mesure de louer toute la machinerie nécessaire pour compléter les travaux. On a réalisé que s'il fallait faire les travaux, il est certain que pour nous c'est impensable. Ce sont des chiffres qui sont bien trop importants , explique Sébastien Johnson, directeur général par intérim du Domaine scout.

En tant qu'OSBL, ce serait inimaginable. Une citation de :Sébastien Johnson, directeur général par intérim, Domaine scout St-Louis-de-France

La tempête a couché 3500 arbres, et 1500 autres sont endommagés selon le directeur général qui estime que la forêt du domaine a perdu environ 20 % de ses 42 hectares. Les travaux de réaménagement pourraient s’échelonner sur plusieurs années, selon ses prévisions.

Au cours des prochaines semaines, les équipes de bénévoles s’affaireront à dégager les arbres tombés, couper les troncs et déchiqueter les branches et il faudra transporter le bois coupé à l’extérieur du domaine.

Ça va vraiment d'être capable de sortir le bois qu'on a réussi à accumuler toute la fin de semaine. À l'heure où on se parle, il y a des tas de branches en quantité industrielle à la grandeur du site. Donc on a besoin de déchiqueteuses pour passer à travers ça. Et après, ça va nous prendre de la manutention, des remorques, des VTTs, des Jeeps qui vont être capables de nous sortir l'ensemble du bois qui traîne sur le site , insiste-t-il, renouvelant son appel à l’aide pour les fins de semaine à venir.

Le domaine s’entretiendra ensuite avec des excavateurs et des spécialistes en arboriculture pour reboiser le domaine.

L’organisme a reçu l’aide d’environ 400 bénévoles samedi et dimanche. Des scouts sont venus de partout au Québec, et de nombreuses familles trifluviennes ont participé aux premiers travaux. Des émondeurs ont aussi prêté main-forte.

La corvée de nettoyage de grande envergure reprendra les 19 et 20 juin. Des bénévoles mais aussi des entreprises seront sollicités pour soutenir les efforts de nettoyage.

Pour la Fête des Pères, une petite sortie familiale et on s’assure de vous recevoir avec un sourire aux lèvres. Il y aura un repas et des collations fournies à tout le monde , lance-t-il à titre d’invitation pour la fin de semaine prochaine.

Les travaux en images

Des centaines de bénévoles ont donné un coup de main. Malgré les importants dégâts, plusieurs ont affiché un enthousiasme et une entraide indéfectible. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

Des centaines de troncs coupés gisent le long des sentiers et des chemins au Domaine scout. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

Certains secteurs de la forêt ont presque entièrement décimés. La forêt dense est devenue clairière à plusieurs endroits. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

De grandes quantités de bois sont produites des travaux sur le site. Le défi est de transporter le bois coupé à l'extérieur du site. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

La programmation reprend

Malgré les dommages causés, le Domaine scout reprend ses activités dès lundi matin. Ce matin, j’ai des groupes scolaires qui arrivent... Toute la semaine en fait. On a rendu le site opérationnel pour certains plateaux d’activités. Certaines activités phares qui ne pourront pas être utilisées pour [au minimum] une bonne semaine , expose-t-il.

L’essentiel de nos installations animatives vont être en mesure d’opérer à leur plein potentiel à compter du début de la semaine prochaine. Une citation de :Sébastien Johnson, directeur général par intérim, Domaine scout St-Louis-de-France

Samedi, Sébastien Johnson exprimait la certitude que les camps de jour et les camps d’été auraient lieu.

Selon le directeur général par intérim, il est impératif que le site reprenne ses activités. Ses revenus ont été mis à mal durant la pandémie à cause des restrictions sanitaires. Le Domaine aurait essuyé des pertes allant jusqu’à 500 000 $.

Des centaines de familles de la région profitent des camps de jour, d’été ou de séjours en famille au site chaque année. Avant la pandémie, le Domaine scout St-Louis-de-France pourrait recevoir jusqu’à 5500 personnes pendant la saison estivale.